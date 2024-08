Film de personatge i d’actriu

Celia Giraldo, una de les directores de la pel·lícula col·lectiva La filla d’algú (2019) i directora d’alguns capítols de la sèrie Això no és Suècia (2023), debuta en solitari en el llargmetratge amb Un lugar común, comèdia dramàtica sobre el cataclisme personal d’una auxiliar d’infermeria de 52 anys (Eva Llorach) que es veu obligada a prejubilar-se.

La pel·lícula de Giraldo és de personatge, però també una pel·lícula d’actriu. La directora, autora del guió amb Bianca Lucia Franceza, coneix bé la protagonista de la seva història i sent un afecte sincer per ella, però això no implica que no la qüestioni en alguns moments. L’escriptura de la Pilar, la protagonista, és precisa i preciosa. Està comptada amb pocs elements però molta lucidesa, i Giraldo troba una còmplice magnífica en Eva Llorach a l’hora de compondre aquesta dona que cuida, que no se sent estimada i, més important, de qui ningú sembla que s’adoni que és una força de la naturalesa a punt d’explotar.

Llorach, com és habitual, és formidable en una barreja de vulnerabilitat i ràbia continguda. També en els moments en què la Pilar esclata. És una altre dels punts forts d’Un lugar común, la determinació amb què Giraldo expressa aquests esclats sense tenir por de l’humor, a acostar-se a la foscor (la magnífica escena de l’ascensor) i fins i tot al disbarat i l’extravagància (el moment musical i la seva inesperada deriva).