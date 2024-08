«Caçafantasmes» debutarà a Netflix en forma de sèrie

La saga Caçafantasmes tindrà la seva pròpia sèrie d’animació a Netflix. Després de dos anys en suspens després de conèixer que el projecte estava en desenvolupament, s’ha revelat que la ficció en 3D finalment sí que arribarà a la plataforma, ampliant així la prolífica franquícia que va començar amb la icònica cinta del 1984 dirigida per Ivan Reitman.

El juny del 2022 es va anunciar per primera vegada que la companyia estava immersa en aquest projecte d’animació de la popular saga de fantasia. I ara, Variety informa que la plataforma de streaming hauria donat llum verda a la producció, per la qual cosa en els propers mesos es podrà conèixer més informació sobre l’estat de la sèrie. De moment, els detalls de la trama no han estat desvetllats. Tot i això, diverses fonts apunten que el seu argument estarà vinculat al to de les últimes pel·lícules de la franquícia, Cazafantasmas: Más allá i Cazafantasmas: Imperio helado.

Elliot Kalan (The Daily Show, Mystery Science Theater 3000: The Return) s’encarregarà d’escriure el guió de la sèrie i participarà com a productor executiu juntament amb els directors i guionistes de la quarta i cinquena entrega de la saga, Jason Reitman i Gil Kenan, respectivament.

El projecte estarà produït conjuntament per Netflix i Ghost Corp Inc., empresa encarregada de la comercialització de tots els productes derivats dels Caçafantasmes. Encara falta saber data per a l’estrena d’aquesta nova sèrie a la plataforma.