‘María Antonieta’, de reina odiada a dona icònica

Movistar Plus+ s’acosta a la figura d’una dona icònica amb una controvertida biografia com és Maria Antonieta. La sèrie, que porta per títol el seu nom, i que ha sigut creada i escrita per Deborah Davis (La favorita), mostra, a través de la seva pròpia veu interna, la vida d’una jove reina moderna i avantguardista, a qui encarna l’alemanya Emilia Schüle (Ku’damm 56/ 63). Aquesta nova versió, que estrena la plataforma avui mateix, ha rebut crítiques a França per prendre’s moltes llicències i no ajustar-se del tot als fets, a més d’estar explicada amb una visió del segle XXI. Tot això, però, la converteix en una sèrie entretinguda, que ja té confirmada una segona temporada.

La història que s’explica en aquesta primera comença quan, amb només 14 anys, Maria Antonieta deixa la seva Àustria natal per casar-se amb el delfí de França. L’objectiu d’aquesta unió és proporcionar un hereu a la corona que asseguri l’aliança entre les dues nacions. Però les coses a la cort no resultaran fàcils per a ella, ja que serà rebuda com una estrangera i haurà de suportar les intrigues palatines i una particular família política. A sobre, el seu marit, un individu tímid i introvertit, no mostarà cap mena d’interès per ella. Viure en aquest món tan fosc, manipulador i misogin farà que maduri precipitadament, cosa que l’ajudarà a combatre els seus enemics, buscar aliats i suportar la pressió que implica assegurar la continuïtat de la dinastia. Tot i això, el seu carisma natural i un gust exquisit per la moda l’acabaran convertint en una icona i una dona avançada al seu temps.

Una vida (i mort) moguda

La veritable història de Maria Antonieta, el nom complet de la qual era Maria Antonia Josefina Joana d’Habsburg-Lorena, nascuda a Viena el 1755 i quinzena i penúltima filla de l’emperador Francesc del Sacre Imperi Romanogermànic i de l’emperadriu Maria Teresa I d’Àustria, comença quan es casa el 1770 amb 14 anys amb el llavors delfí i futur Lluís XVI de França.

Quan arriba a la cort de Versalles provoca gelosia i enveges per la seva joventut, intel·ligència i bellesa i aviat l’anomenen l’autre-chienne (que pot sonar a austríaca i a una altra gossa). Així mateix, es guanya l’antipatia del poble, que l’acusa de malgastadora, presumida i de dirigir el marit cap als interessos austríacs. Altres sobrenoms que rep són Madame Dèficit i lloba austríaca. El delfí tampoc contribueix a fer-li els dies més suportables, ja que al ser tan introvertit el matrimoni no es consumaria fins al cap set anys.

Tot i així, va tenir tres fills –Maria Teresa, Lluís Josep i Lluís Carles (Lluís XVII)–, però només la nena va arribar a l’edat adulta. Després va venir un intens regnat ple d’escàndols, com la suposada compra d’un collar caríssim per part de la reina, que ella va negar (i que Napoleó va considerar l’inici de la Revolució Francesa), així com el fet que se li atribuís una frase que pel que sembla no ella no va pronunciar mai (es diu que quan el poble es va queixar que passava gana perquè no hi havia farina va replicar: "Doncs que mengin pastissos").

Fugida i execució

Una sèrie d’esdeveniments d’índole política propiciaran la fugida del rei, coneguda com la fugida de Varennes, amb la qual cosa el rei mateix va ser deposat, la monarquia va ser abolida el 1792 i la família va acabar empresonada. El monarca va ser executat i, nou mesos després, Maria Antonieta, jutjada per traïció i guillotinada, el 1792, davant l’alegria del poble que sempre l’havia menyspreada. Uns historiadors es debaten entre considerar que la seva frivolitat va contribuir a augmentar l’agitació durant l’inici de la Revolució Francesa, mentre que d’altres consideren que va ser tractada injustament. El que sí que és cert és que la seva vida (i la seva tràgica mort) la va convertir en part de la cultura popular i una figura històrica rellevant, que la sèrie de Movistar Plus+ recrearà des d’aquells 14 anys en què va començar tot.