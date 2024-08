El passat sempre torna

Malgrat que va debutar amb films menors, Ti West va acabar despuntant com a autor de cinema de terror amb Los huéspedes i The Sacrament, on va saber treure molt profit d’uns recursos molt limitats. En paral·lel, es va anar foguejant firmant capítols de sèries tan reivindicables com Wayward Pines, Scream o The exorcist, i també va demostrar que podia sortir de la zona de confort amb El valle de la venganza. Però el seu nom va fer el salt definitiu l’any 2022, quan estrena X. Aquesta extraordinària relectura del terror modern, homenatge i refundació a la vegada, denotava un estil molt propi i també aconseguia fer una reflexió molt punyent sobre les mecàniques i els rols del gènere. Al cap de molt poc temps va estrenar Pearl, una memorable preqüela centrada en els primers crims de l’assassina de la primera entrega.

Amb MaXXXine, firma la seqüela directa d’X, ja que la protagonista és la única supervivent d’aquell film i, com les seves predecessores, aprofita una premissa aparentment tradicional per elaborar una paràbola molt personal sobre el paper de la dona a la indústria cinematogràfica. Hi ha qui s’entestarà a fer una comparativa entre les tres pel·lícules, però és un exercici força injust: les tres obres, molt diferents entre elles tot i compartir un mateix univers narratiu, són autèntiques joies tant per la seva manera d’aproximar-se a les variants del terror (MaXXXine és, essencialment, un slasher) com per la capacitat de pertorbar-nos amb el retrat del Hollywood actual.

L’últim cop que vam veure Maxine va ser quan, tot volent rodar una pel·lícula pornogràfica en una granja, va haver de lluitar per la seva vida. Uns anys després, la noia viu a Los Angeles (poques vegades aquesta ciutat ha respirat tanta autenticitat com en aquest film, per cert) i es presenta a càstings per escapar de l’etiqueta d’actriu de cinema pe a adults. Després de molts intents, aconsegueix que se la contracti per a la seqüela d’una cinta de terror dirigida per Elizabeth Bender, una cineasta que vol revolucionar els clixés del gènere. Però just quan és a punt de començar el rodatge, Maxine rep una cinta de vídeo relacionada amb els fets de la granja. I, per si no en tingués prou, un misteriós assassí en sèrie ha matat persones del seu entorn i la policia l’ha posat en el seu punt de mira.

West regala una pel·lícula molt cinèfila, plena d’idees brillants i moments impagables, en què destaca un magnífic repartiment encapçalat per Mia Goth, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Giancarlo Esposito, Lily Collins, Moses Sumney i Kevin Bacon.