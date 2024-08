«Casa en flames»: totes les sessions que es fan a Manresa

«Casa en flames» és una de les pel·lícules de l'any i les dades ho demostren. Es va estrenar el 28 de juny i a hores d'ara continua omplint les sales, de fet, al Bages Centre s'ha convertit en el film en català més vist en els 25 anys d'història del cine. Si encara no has pogut veure-la, però no te la vols perdre, encara ets a temps. A continuació et mostrem les pròximes sessions programades al cinema manresà.

Tots els horaris

Dissabte, 24 d'agost: 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Diumenge, 25 d'agost: 12:00 h / 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Dilluns, 26 d'agost: 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Dimarts, 27 d'agost: 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Dimecres, 28 d'agost: 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Dijous, 29 d'agost: 18:15 h / 20:20 h / 22:25 h.

Sinopsis

La història gira entorn la Montse (Emma Vilarasau), que espera amb il·lusió passar un cap de setmana amb els seus fills a Cadaqués, on tenen la casa d'estiueig. Ella està divorciada i el seu exmarit ja ha refet la seva vida. Per altra banda, els seus dos fills ja s'han fet grans i no li fan massa cas. Es tracta, doncs, d'uns dies més que esperats per la Montse, que farà el possible per tornar a reunir la família, encara que per aconseguir-ho hagi de cremar-ho tot...

«Casa en flames» és una tragicomèdia que ha enamorat al públic amb una història quotidiana i que reflecteix alguns dels problemes que afecten la societat actual: la soledat.