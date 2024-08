Estrenes destacades als cinemes: la comèdia ‘Volveréis’ i el film de terror ‘Diabólica’

La comèdia ‘Volveréis’ del cineasta Jonás Trueba arriba aquest divendres a la gran pantalla. Es tracta d’un divertit elogi a la ruptura que compta amb Itsaso Arana i Vito Sanz com a protagonistes. També s'estrena als cinemes ‘Diabólica’, un film de terror signat per Chris Weitz que aborda el costat més fosc de la Intel·ligència Artificial. En català, s’estrena la pel·lícula d’animació ‘Herois de Central Park’. Pel que fa a les plataformes, el 29 d’agost torna l’esperada sèrie ‘Els anells de poder’ de la saga d’’El senyor dels anells’ amb una segona temporada a Prime Video també en català. El 30 d’agost s'incorpora al catàleg de Netflix ‘Respira’, una nova producció centrada en el dia a dia d’un hospital valencià.

‘El cuervo’

Nova versió de ‘The Crow’, el thriller sobrenatural estrenat el 1994 protagonitzat per Brandon Lee. Basat en la novel·la gràfica homònima de James O’Barr, narra la vida de l’Eric Draven (Bill Skarsgård), que transcorre al costat de la Shelly Webster (FKA Twigs), la seva parella. Després de ser testimoni del seu assassinat i a punt de morir ell també, es queda al limbro entre la vida i la mort adquirint una sèrie de poders que li permetran venjar la seva enamorada.

‘Diabólica’

En Curtis i la seva família són seleccionats per provar un nou i revolucionari dispositiu domèstic: un assistent familiar digital anomenat AIA per portar la seva llar al següent nivell. Un cop instal·lats tots els sensors i les càmeres a la casa, AIA sembla capaç de fer-ho tot, memoritza ràpidament els comportaments de la família i comença a anticipar-se a les seves necessitats per assegurar-se que res ni ningú s’interposi en el seu camí. Chris Weitz signa aquest nou film de terror que compta amb John Cho, Katherine Waterston i Havana Rose Liu.

‘Herois de Central Park’

En Don és un titella fugitiu amb una gran imaginació mentre que en DJ Doggy Dog és un animal de peluix abandonat que necessita un amic. Els seus camins es trobaran a Central Park on, a partir d’aquest moment, s’uniran contra vent i marea per a una èpica aventura a la ciutat de Nova York. Aquesta nova pel·lícula d’animació arriba a la gran pantalla en català.

‘Volveréis’

Jonás Trueba signa una nova comèdia protagonitzada per Itsaso Arana i Vito Sanz. Després de quinze anys de relació, l’Ale i l’Alex tenen una idea que podria semblar que no té cap tipus de sentit al principi: organitzar una festa per celebrar que s’acaba la seva relació. L’anunci deixa perplexos a la seva família i amics, tot i que la parella està convençuda de la decisió que ha pres.

‘Un regalo para papá y mamá’

Un nen brillant descobreix que pot manipular el temps amb l’ajuda d’una relíquia familiar. Juntament amb els seus germans, la farà servir per tornar a l’època en que els seus pares es van separar amb l’esperança de canviar el curs dels esdeveniments. Dirigida per Christian Ditter, la pel·lícula compta amb Greg Kinnear, Ryan Guzman i Isla Fisher.

‘Bonnard, el pintor y su musa’

Biòpic dramàtic que narra la història de Pierre Bonnard, que no s’hauria fet conegut sense Marthe, la seva enigmàtica mussa i companya que apareix en més d’un terç de la seva obra. La pel·lícula explora la seva complexa relació, marcada per la reclusió i la dependència mútua. Marthe, amb la seva forta personalitat i el seu misteriós passat va inspirar profundament l’artista marcant la seva obra fins al final.

‘El eco’

En un poble aïllat els nens s’encarreguen de cuidar de les ovelles i dels seus avis. Mentre l’hivern i la sequera colpegen la regió, hauran d’aprendre de cada acció, paraula i silenci dels seus pares per comprendre i afrontar la mort, el treball i l’amor.

Plataformes (del 28 d’agost al 3 de setembre)

Movistar Plus+ homenatja Brad Pitt

A partir d’aquesta setmana i fins el 15 de setembre la plataforma fa un homenatge a l’actor Brad Pitt oferint una vintena de pel·lícules seves, així com el documental 'Brad Pitt: todas las caras', en considerar que als seus 60 anys continua com un dels professionals del sector amb més renom amb una de les carreres més versàtils.

Segona temporada de ‘Los casos de Rod Demery’ a Max

El 30 d’agost Max estrena la segona temporada de ‘Los casos de Rod Demery’. El llegendari detectiu, amb un vincle molt fort i personal amb els crims relacionat amb la seva família, continuarà investigant homicidis que haurà de resoldre amb les tècniques que aplica als interrogatoris. De la mà del productor M. Night Shyamalan, també arriba a Max el 30 d'agost 'Los vigilantes', escrita i dirigida per Ishana Night Shyamalan i basada en la novel·la d'A.M. Shine. El film narra la història de la Mina, una artista jove que es queda atrapat en un bosc verge a l'oest d'Irlanda a costat d'estranyes criatures.

El mateix dia arriba ‘Furia en la carretera’, una nova sèrie on les càmeres graven a conductors enfadats que s’enfronten a altres conductors i que protagonitzen moments on la furia és la veritable protagonista.

Filmin estrena ‘Operación Sabre’

El 3 de setembre s’estrena a Filmin ‘Operación Sabre’, una proposta que revisita els moments més foscos de Serbia després de la caiguda de Milošević a través d’una meticulosa reconstrucció de l’assassinat del primer ministre Zoran Djindjic el 2003. La sèrie narra com després d’aquest moment el país es veu submergit en el caos i el govern es veu obligat a declarar l’estat d’emergència. Un punt d’inflexió en la seva història narrat des del punt de vista d’una periodista, un inspector de policia i un jove delinqüent.

Apple TV+ desvela les interioritats dels artistes de k-pop

'Estrellas del k-pop' ofereix als fans un accés sense precedents a un dels més grans fenòmens musicals del món. La sèrie, que s’estrena aquest divendres 30 d’agost a Apple TV+, mostra un sector extremadament competitiu a través de les veus dels populars artistes Jessi, CRAVITY i BLACKSWAN, que lluiten per fer-se un lloc mentre aborden els seus reptes amb passió, creativitat i determinació.

L’esperada sèrie ‘Els anells de poder’ torna a Prime

El 29 d’agost arriba a Prime Video l’esperada segona temporada de la sèrie ‘Els anells de poder’, que forma part de la popular saga d’’El senyor dels anells’. Expulsat per Galadriel, sense exercit ni aliats, el senyor obscur ha de confiar en ell mateix per reconstruir la seva força i doblegar el món a la seva voluntat. En aquesta nova entrega es forgen complicades aliances i es posen a prova les amistats ja fetes. Els regnes d’Eregion, Khazad-dum, Lindon i Númenor hauran de prendre decisions transcendentals. La temporada torna a estar doblada i subtitulada al català.

Netflix incorpora un nou drama hospitalari

L’Hospital Joanquín Sorolla és molt més que un centre mèdic públic a València on se salven vides a diari. Metges i residents treballen sense descans al ritme de les urgències, on les tensions, les emocions i els desitjos els obliguen a estar cada vegada més al límit. L’arribada d’una prestigiosa pacient posa en evidència la complicada situació de la salut pública i obre foc al que acabarà amb una vaga sense precedents. 'Respira’, creada per Carlos Montero i protagonitzada per Najwa Nimri s’estrena el 30 d’agost a Netflix.

La plataforma estrena el mateix dia la pel·lícula ‘La liberación’ i el film ‘Las hermanas fantásticas’. El dia abans incorpora la pel·lícula d’animació ‘Terminator zero’, així com la sèrie ‘Kaos’ i la segona temporada de ‘Presidente por accidente’. ‘El peor ex imaginable’ i ‘Príncipes salvajes’ arriben a Netflix avui mateix.