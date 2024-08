L’eterna venjança

Ja fa 30 anys que es va estrenar El Cuervo, adaptació a càrrec d’Alex Proyas del còmic de James O’Barr que va ser de culte instantani per la tràgica mort del seu protagonista, el gran Brandon Lee, però també per una estètica que va marcar, i molt, el cinema fantàstic dels anys 90 i principis dels 2000. El millor que es pot dir del film de Proyas, amb totes les seves imperfeccions (la principal de totes elles, uns personatges secundaris absolutament mancats de substància), és que era una vinyeta en moviment. Captava com poques pel·lícules del seu temps l’essència d’un còmic i, a més, ho feia amb una cruesa poc comuna. Feia molts, molts anys que es provava de fer una nova versió del còmic, però el projecte s’anava aturant pels continus canvis de director i de protagonista, com si els aires de film maleït de l’original el perseguissin.

Quan finalment ha arribat, tothom voldria que no s’hagués fet mai. La crítica està massacrant la nova El Cuervo perquè fa justament tot el contrari del que va fer la seva font d’inspiració: és massa llarga, pretensiosa i, sobretot, faltada de personalitat, amb un protagonista que mai genera prou por ni fascinació i una trama que no transmet cap convicció dramàtica. Té algun moment aprofitable i és sorprenentment violenta, però perd tant en la comparació amb la del 1994 que et passes el metratge preguntant-te com se’ls ha acudit fer una pel·lícula tan desmenjada. Per cert que el seu director, Rupert Sanders, ja sabia el que és jugar amb foc i cremar-se després de firmar la seva desarmant adaptació de Ghost in the Shell.

El punt de partida és idèntic al del còmic i, per tant, al del film de Proyas. Eric Draven i Shelly Webster són brutalment assassinats per culpa del mateix passat del que volien escapar. L’amor d’Eric per Shelly és tan intens, i la seva mort tan injusta, que el noi té l’oportunitat de tornar al món dels vius per consumar una sagnant venjança. Això el porta a enfrontar-se a una ciutat immoral i corrupta on els més poderosos mouen tots els fils, també els dels assassins als quals l’Eric està buscant.

És lloable que Sanders i el seu equip busquin una estètica diferent per explicar la mateixa història, però resulta tan poc inspirada que acabes enyorant aquella obscuritat de Proyas que, en alguns casos, tenia més a veure amb la falta de pressupost que no amb un veritable exercici d’estil. El repartiment d’aquesta nova El Cuervo està encapçalat per Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei (un dels grans descobriments de la sèrie de Netflix 1899), David Bowles, Laura Birn i Josette Simon.