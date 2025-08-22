Cinema | Agárralo como puedas
Drebin 2.0
Liam Neeson i Pamela Anderson protagonitzen el divertidíssim «reboot» de la mítica saga d’humor absurd
Basada en una impagable sèrie televisiva, la trilogia Agárralo como puedas és dels un dels tòtems de la comèdia nord-americana moderna, perquè forma part d’un estil de cinema, el conegut com a spoof, que mai més ha gaudit de tanta bona salut, a banda que la regressió actual ha fet que aquelles tres pel·lícules protagonitzades per Leslie Nielsen ara siguin un paradigma d’incorrecció política. Els seus diàlegs plens de dobles sentits, els seus gags sexuals (la majoria) i la impagable disposició de Nielsen a fer el burro són ja història del cinema, i també l’últim gran exponent de l’humor que els seus creadors, els ZAZ, van iniciar amb l’extraordinària Aterriza como puedas.
Quan es va anunciar que Agárralo como puedas seria objecte de reboot, qui més qui menys va desconfiar, i molt, del resultat: a més que les originals no són tan antigues i s’han transmès generacionalment, hi havia el risc que la nova versió fos una simple domesticació de les aventures de Frank Drebin. Però afortunadament no ha estat el cas. Aquest divertidíssim reboot no només homenatja l’original amb gràcia i reverència, sinó que aconsegueix tenir entitat pròpia i, el més important, és radicalment divertida. Hi fa molt que el seu director, Akiva Schaffer, coneix molt bé els mecanismes dels gènere (és l’autor de les molt reivindicables Los amos del barrio i Popstar) però sobretot que els seus dos protagonistes, Liam Neeson i Pamela Anderson, estan absolutament fantàstics rient-se d’ells mateixos.
Com a les seves predecessores, l’argument d’Agárralo como puedas acaba sent el de menys. La cosa va de Frank Drebin Jr. buscant fer justícia al llegat del seu pare intentant atrapar un magnat de la tecnologia que està involucrat en un crim. Comptarà amb l’ajuda d’una atractiva escriptora de novel·les de misteri que coneix molt bé el sospitós. Mentrestant Drebin Jr. es converteix en la darrera esperança de la seva unitat, que després d’uns quants fracassos corre el risc de ser clausurada per sempre.
Schaffer respecta l’estructura dels films originals (aquest també dura menys de 90 minuts) per oferir un recital de gags impagables, alguns de molt cinèfils, en què hi ha temps per disparar amb bala contra la insistència a posar límits absurds a l’humor actual. Al costat de Neeson i Anderson destaca la presència de Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand, Busta Rhymes, Liza Koshy, Michael Beasley i Eddie Yu. Atenció als cameos, que n’hi ha un parell que posarà molt nostàlgics als fans de la trilogia original.
