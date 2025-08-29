Cinema | Los Rose
Guerra matrimonial
Olivia Colman i Benedict Cumberbatch protagonitzen la nova versió d’una gran comèdia negra de Danny DeVito
El 1989 s’estrenava La guerra dels Rose i l’espectador es quedava descol·locat. Primer, perquè suposava el tercer treball conjunt entre Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito després de dues pel·lícules d’aventures, Darrere el cor verd i La joia del Nil, però lluny de reincidir en el gènere va resultar que La guerra dels Rose, amb DeVito també rere les càmeres, era una comèdia negra molt punyent sobre una història de desamor cada vegada més crua i malèvola que incloïa uns gags memorables. Justament per això va rebre l’aplaudiment unànime de la crítica, que la va veure una esmena a la totalitat a la comèdia romàntica tradicional, que en aquell moment passava per una crisi creativa molt notable, i un exemple de l’immens talent del seu director, que un parell d’any abans ja havia sorprès tothom homenatjant Hitchcock a Tira la mama daltabaix del tren.
Amb els anys, La guerra dels Rose es va tornar una pel·lícula de culte i el mirall en què es miren bona part de les radiografies més tèrboles de les interioritats d’un matrimoni. Ara ens arriba una nova versió que, com a mínim, no vol limitar-se a ser una fotocòpia, sinó que proposa una mirada diferent, però amb la mateixa mala bava, a la novel·la de Warren Adler que va inspirar l’original. Los Rose arriba amb l’aval d’estar dirigida per Jay Roach, un veterà de la comèdia nord-americana i autor de dues trilogies molt rendibles comercialment: les d’Austin Powers i la d’Els pares d’ella.
Els Rose de Roach són, com els que interpretaven Douglas i Turner fa més de 35 anys, una parella aparentment modèlica. Ivy i Theo tenen uns fills perfectes i una vida social plena de somriures i complicitats. Però aviat les coses es comencen a desplomar, sobretot quan Theo veu que la seva carrera va a la baixa i, en canvi, la d’Ivy comença a lluir com mai. La situació no para de degenerar fins que posa al descobert les fissures de la relació. És l’inici d’una escalada que cada vegada és més devastadora per a tothom i en què els dos protagonistes acaben portant la tensió a nivells inimaginables.
Roach actualitza les idees fonamentals de la pel·lícula original preservant la seva acidesa i traient el màxim partit d’un esplèndid repartiment format per Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Andy Samberg, Ncuti Gatwa, Sunita Mani, Zoë Chao, Margaret Clunie i Jamie Demetriou. Cumberbatch i Colman també són els productors executius de la funció.
