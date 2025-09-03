'Sirât' d'Oliver Laxe, 'Romería' de Carla Simón i 'Sorda' d'Eva Libertad, candidates espanyoles a la cursa pels Oscar
La cinta definitiva es coneixerà el 17 de setembre
Violeta Gumà Jaume (ACN)
La pel·lícula més radical d'Oliver Laxe, 'Sirât', coproducció catalana distingida al Festival de Canes amb el Premi del Jurat; el tancament de la trilogia familiar de Carla Simón 'Romería', que arriba aquest mateix divendres a les sales de cinema; i 'Sorda' d'Eva Libertad -gran triomfadora al Festival de Màlaga- són les candidates de l'Acadèmia de Cinema espanyola en la cursa per als Premis Oscar. Els actors Emma Suárez i Juan Diego Botto han estat els encarregats de fer públics els tres títols que optaran a representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula Internacional. La cinta que finalment representarà l'Estat en la gala de l'Acadèmia de Hollywood es coneixerà el 17 de setembre.
El cinema català viu un any dolç, després del triomf de diverses pel·lícules per certàmens internacionals. L'èxit cultivat pels festivals s'ha filtrat aquest dimecres en la decisió de l'Acadèmia de Cinema espanyol, que ha escollit tres films catalans com a candidats a representar Espanya en la cursa per l'Oscar Internacional tenen producció catalana.
D'una banda, hi ha la coproducció catalana 'Sirât', d'Oliver Laxe, que ja va sortir premiada del festival de Cannes -certamen on el director havia presentat els tres films anteriors- i va suposar el debut d'una producció catalana en la cursa per la Palma d'Or. La pel·lícula, protagonitzada per Sergi López i estrenada als cinemes el juny passat, narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla en una festa rave a les muntanyes del Marroc.
La pel·lícula avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que, amb el techno com a bandera, dibuixa una banda sonora de paisatges foscos. La música articula la història, en una pel·lícula d'aventures que esdevé un viatge interior.
Tercera candidatura per a Carla Simón
També és candidata, un cop més, l'última proposta de Carla Simón, 'Romería', en què tanca la seva trilogia autobiogràfica. La cineasta continua explorant les seves arrels servint-se, ara, del dietari de la seva mare biològica per reconstruir la vida de la família paterna de Galícia.
La naturalesa fragmentada de la memòria generació rere generació, els secrets familiars amagats, el consum d'heroïna o l'estigma de la sida tenyeixen un llegat que, segons la directora, és part de la història de diverses generacions que creia convenient revisitar. Ho fa a través d'un alter ego seu, la Marina -que interpreta la debutant Llúcia Garcia Torras-, una nena adoptada des de petita que viatja a Vigo per a trobar-se per primera vegada pe conèixer la família del seu pare biològic. A partir de les trobades amb els seus oncles, tiets, cosins i avis, la jove intentarà reconstruir el relat dels seus pares.
'Sorda' entra a la cursa
Finalment, també s'hi ha colat la producció catalana 'Sorda', òpera prima d'Eva Libertad, gran triomfadora del Festival de Cinema de Màlaga, un certamen on hi va arribar esperonada pel premi del públic a la secció Panorama de la Berlinale. La pel·lícula és el primer llargmetratge espanyol protagonitzat per una actriu sorda, Miriam Garlo, i explora el vincle entre el món oient i el sord a través d’una parella i els seus conflictes en el moment que tenen un fill. Miriam Garlo, la protagonista, és germana seva.
La cinta parteix del curtmetratge homònim nominat als Premis Goya l’any 2023, dirigida per la mateixa Eva Libertad i Nuria Muñoz. El curt, també protagonitzat per la mateixa actriu, va arrencar quan Garlo es va plantejar ser mare. A la pel·lícula, l’Ángela, una dona sorda, tindrà una nena amb l’Héctor, la seva parella oient. L’embaràs fa aflorar les seves pors davant la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L’arribada de la nena alterarà la relació de parella i portarà a l’Ángela a afrontar la criança en un món que no està fet per a ella.
