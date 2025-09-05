Cinema | Romería
El viatge interior
Carla Simón tanca la seva trilogia dedicada a la memòria i la família
Hi ha cineastes que, des del seu debut, ja apunten a una forta personalitat fílmica que el pas del temps no para de consolidar. És el cas de la directora catalana Carla Simón, que ja porta gairebé una dècada forjant una de les carreres més interessants del panorama internacional amb un estil molt propi i molt sensible que parteix dels laberints de la seva intimitat per elaborar grans relats sobre temes com la memòria, la família i l’absència. El seu primer treball, Estiu 1993, ja va ser tota una declaració d’intencions, amb la senzilla però colpidora història de la pèrdua dels pares a partir del (respectuós i escrupolós) punt de vista d’una nena. La seva segona pel·lícula, Alcarràs, ja va ser una autèntica llançadora per al seu talent gràcies al merescut premi al Festival de Berlín i a la crònica, honesta i emotiva, d’una família que viu de la terra. Simón ja va dir en aquell moment que estava fent una trilogia sobre els principals temes d’ambdós films, estretament relacionats amb la seva mateixa experiència vital i que volia mostrar des de diferents perspectives.
Romería és el tancament de la trilogia i també una nova demostració de la mestria de la seva directora. Preservant alguns dels trets essencials de la seva filmografia, i a la vegada explorant nous camins més propers a l’onirisme i el realisme màgic, la cineasta ofereix una mirada molt treballada als seus orígens i a la necessitat de saber acomiadar-nos dels nostres aspectes. De moment no ha tingut els reconeixements que va recollir Alcarràs, però no és gens exagerat afirmar que la supera en gairebé tot.
La protagonista, la Marina, viatja a Vigo per a conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida igual que la seva mare quan ella era molt petita. No en té un record nítid i la incapacitat per mirar-se en aquest mirall l’ha empès a voler aprofundir en les seves arrels. A través de les trobades amb els seus oncles, tietes i avis, la noia intenta reconstruir la història dels seus pares, però aviat s’adona que la seva relació amb les drogues ha fet que la família visqui el seu record amb vergonya. Gràcies al dietari de la seva mare i la força dels esdeveniments, la protagonista pot crear el seu propi relat sobre els pares, que perviuen en els petits detalls i en aquelles històries que apel·len a temps passats.
Simón crea un univers que es fa tan hipnòtic com proper en què brilla la fotografia de Hélène Louvart i un magnífic repartiment format per Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, Sara Casanovas i el veterà José Ángel Egido.
