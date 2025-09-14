Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

'Simón de la montaña': Cine que provoca i sacseja

Un fotograma de 'Simón de la montaña'

Desirée de Fez

En el seu primer llarg com a director en solitari, l’argentí Federico Luis s’endinsa en el cine sobre la identitat. En concret, es fica en el terreny del cine que explora la segona identitat, la identitat inventada, com un mecanisme d’adaptació al món o de supervivència. Sense aferrar-se a codis genèrics, el director planteja amb originalitat i gosadia, també assumint riscos, una història de desdoblament.

Lorenzo Ferro (El ángel) encarna el protagonista, un noi de 21 anys que no està còmode ni en el seu entorn familiar, ni en el món ni en la seva pròpia pell. Creurà trobar el seu lloc en una institució per a joves amb diversitat funcional, i fingirà que té una discapacitat per convertir-se en un més. És un punt de partida arriscat, i encara és més arriscat el desenvolupament perquè el director opta per un relat sense respostes clares, obertament ambigu, a la conducta de Simón.

En aquesta decisió sembla haver-hi una voluntat clara d’incomodar l’espectador. I el director sens dubte que ho aconsegueix. En algun moment flirteja amb una provocació més evident (hi ha alguna cosa en aquesta pel·lícula del cine de Gaspar Noé) per sacsejar-nos. Però tret de per aquestes relliscades i donant-se suport en una indiscutible contundència formal i interpretativa, convida amb intel·ligència i excitació a reflexionar des de les imatges sobre com de complexes que som les persones i l’àrdua tasca d’entendre’s un mateix i d’entendre l’altre.

  • ‘Simón de la montaña’
  • Federico Luis (Estrena: 12/09/2025)

