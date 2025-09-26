Cinema | Una batalla tras otra
Reinventant un gènere
Leonardo DiCaprio protagonitza el nou i esperat film de Paul Thomas Anderson
Quants directors actuals poden vantar-se de no haver fet mai una mala pel·lícula? És més, quants directors actuals poden vantar-se d’haver aconseguit que totes les seves pel·lícules siguin (molt) bones? Un dels pocs és, sense cap mena de dubte, Paul Thomas Anderson, un home capaç de redefinir el cinema coral amb Boogie Nights i Magnolia; d’explorar el costat més fosc del somni americà amb Pozos de ambición o The Master; de reinventar la comèdia romàntica amb Embriagado de amor, de demostrar el significat real de l’atenció al detall amb El fil invisible, o de recrear amb una precisió extraordinària les complexitats dels anys 70 amb Puro Vicio o Licorice Pizza.
Un director que també és guionista, que acostuma a treballar gairebé sempre amb el mateix equip i que té una manera tan personal com extraordinària de concebre la narrativa cinematogràfica. Semblava mentida veient aquesta trajectòria, però Una batalla tras otra és el projecte més arriscat de la seva filmografia: un revival del policíac més mainstream dels 70 amb el pressupost més alt de la seva carrera (130 milions de dòlars, el cost acumulat de les seves quatre pel·lícules anteriors) i la vocació de rebentar taquilles en un moment que el públic ha demostrat, amb títols com Sinners o Weapons, que valora més que mai el sentit del risc.
La crítica nord-americana ha dictat sentència dient que és una obra mestra i una de les millors obres de Paul Thomas Anderson. Per això arriba avui a les sales de cinema amb les expectatives pels núvols.
Un diagnòstic del present
Una batalla tras otra té una premissa molt pròpia del thriller contemporani, però sembla ser que el cineasta la porta al seu terreny i aprofita l’avinentesa per fer un dels seus lúcids diagnòstics del món en què vivim.
El seu protagonista, Bob, havia estat tot un revolucionari que havia format part d’una banda que es dedicava a torpedinar els negocis i els objectius polítics que tenien els seus rivals. Quan va ser pare va provar de deixar enrere aquella vida, en un intent poc convincent que podia convertir-se en un home normal. Quan el seu pitjor enemic reapareix setze anys després i segresta la seva filla, Bob reuneix els seus antics col·legues per rescatar-la. Però l’operació per posar les coses a lloc es va sortint de mare fins a extrems insospitats.
Anderson dedica més de dues hores i mitja a una trama que bascula entre l’acció, la intriga, l’humor negre i la sàtira política, donant una gran importància al paisatge (ell mateix firma la fotografia juntament amb Michael Bauman) i un repartiment espectacular encapçalat per Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall i Alana Haim.
