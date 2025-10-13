Un gos, protagonista del film de terror 'Good boy' al Festival de Sitges
Ben Leonberg presenta el llargmetratge, que defineix com "una història d'amor"
Pere Francesch (ACN)
L'Indy és un gos lleial i el protagonista de la pel·lícula de terror 'Good boy', el debut de Ben Leonberg, que forma part de la programació de la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. En una entrevista amb l'ACN, Leonberg explica que volia explicar una història des del punt de vista d’un gos en una casa encantada que "experimenta fets sobrenaturals". El cineasta destaca que 'Good boy' és un film de terror que parla sobre la mortalitat, però també és una història d'amor. El director apunta que tothom que ha tingut un gos ha pensat o s’ha preocupat perquè el seu gos ha començat a bordar sense motiu o per què de sobte mira fixament a un racó sense cap raó aparent. Arribarà als cinemes el 17 d'octubre de la mà de Filmin.
'Good boy' narra la història d'un gos que es muda a una casa rural amb el seu amo Todd, on haurà d'enfrontar-se a forces sobrenaturals que només ell pot percebre. El film està protagonitzat per l'Indy, la mascota del director i que va ser premiat per la seva actuació al festival South by Southwest (SXSW).
El director apunta que tothom que ha tingut un gos ha pensat o s’ha preocupat perquè el seu gos ha començat a bordar sense motiu o per què de sobte mira fixament a un racó sense cap raó aparent. Recorda que a la pel·lícula de terror 'Poltergeist', que confessa que ha vist un miler de vegades, hi ha un gos passejant per la casa conscient que està a punt de començar una possessió abans que els humans. "Vaig pensar que algú hauria d’explicar una història des del punt de vista d’un gos en una casa encantada i que experimenta fets sobrenaturals".
El gos marca el punt de vista de la cinta. "Sempre vam estar convençuts que volíem que el punt de vista de l’Indy fos la força narrativa". Apunta que hi ha moltes pel·lícules de gossos en què també hi ha humans que interactuen amb altres humans i així va avançant la història. Aquest no és el cas de 'Good boy'. Reconeix que va ser un desafiament el punt de vista de narrar una possessió des de la perspectiva d'un gos, que no pot parlar per exemple.
El director assenyala que és "una pel·lícula de terror i és una història sobre la mortalitat. Creu que "la majoria de les històries de fantasmes ho són". El cineasta opina que molta gent aprèn sobre la mort a través dels seus animals de companyia. "De petit, perdre un animal de companyia és la manera com s’aprèn què és morir". Per contra, aquesta història imagina el contrari: "Què és per a un animal aprendre això?"
Així mateix, Leonberg defensa que aquesta és en realitat una història d’amor. "És una història sobre un gos que, des del principi, queda molt clar que la persona amb qui viu és la cosa més important del món, i ell simplement vol estar a prop seu". Ho resumeix afirmant que és una gran pel·lícula de terror, però també el drama que viu l'Indy.
Remarca que hi ha estudis que han demostrat que és més fàcil per a les persones relacionar-se amb animals que amb altres humans. Destaca que els gossos són "purs, innocents i heroics d’una manera que una persona gairebé mai podrà ser". Admet que no sap si tornarà a treballar amb el seu gos i que està emocionat de poder treballar amb actors humans en el seu pròxim projecte.
'Good boy' compta amb la interpretació de Shane Jensen, Arielle Friedman, Stuart Rudin i amb la presència en repartiment del director, productor i actor Larry Fessenden, que s'ha pogut veure en films com 'Session 9', 'Tú eres el siguiente' o 'MaXXXine'.
Després de l'èxit que va tenir el tràiler quan es va publicar a les xarxes, el film va passar de ser una estrena limitada a una distribució més gran en cinemes. La pel·lícula s'estrenarà a la gran pantalla el 17 d'octubre de la mà de Filmin. Rodatge
La creació de 'Good boy' va representar un desafiament per l'equip del film. Van rodar durant més de 400 dies en el transcurs de tres anys i van treballar només amb el gos Indy.
