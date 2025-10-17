Cinema | Caza de brujas
Veritats incòmodes
Luca Guadagnino firma un interessantíssim retrat d’un cas d’abusos en una universitat
Quan es va estrenar la magnífica Call me by your name, el director Luca Guadagnino apuntava a ser un d’aquells directors que s’especialitza en un tipus de cinema molt concret i que mai acaba de trobar el seu lloc a Hollywood. Però el cineasta s’ha convertit en un dels autors més singulars i prolífics del panorama actual. Ha estat capaç de tot, des de firmar el remake d’un clàssic modern (Suspiria) sense morir en l’intent, fins a redefinir els clixés del drama romàntic amb la sensacional Rivales; de rodar una sèrie tan atípica com We Are Who We Are (incomprensible que no sigui més de culte) fins a barrejar canibalisme i retrat generacional amb la sorprenent Hasta los huesos (Bones and all). Fins i tot quan s’equivoca, com és el cas de la recent Queer, la proposta resulta atrevida i interessant.
Ara torna a portar els seus haters al límit de la seva paciència amb Caza de brujas, una pel·lícula que fa confluir diversos gèneres i que entoma el repte d’abordar un debat social molt viu amb l’afany d’emmirallar-nos a les nostres contradiccions. No és, com s’ha dit, el seu millor treball, entre d’altres coses perquè hi a solucions argumentals que ratllen el ridícul, però s’ha de reconèixer que Guadagnino et manté dues hores i quart en tensió mentre et preguntes unes quantes coses sobre la falta de coherència de la nostra societat. Sigui com sigui, si el barem d’un director fos el sentit del risc, no hi ha dubte que Guadagnino es mereixeria tots els reconeixements.
Caza de brujas és, en essència, una radiografia d’aquelles veritats incòmodes que ens costa mirar de cara i diuen més coses de nosaltres mateixos del que voldríem. La protagonista de la pel·lícula és Alma, una veterana professora universitària de trajectòria aparentment implacable que s’ha guanyat el respecte de companys i alumnes després de molts anys de treballar sense descans. La seva vida professional i personal dona un tomb quan l’estudiant més brillant de la universitat, Maggie, acusa un company de feina d’Alma d’abús sexual.
La maquinària es posa en marxa de seguida i tota la institució es bolca en aclarir els fets. Però Alma té un petit secret i ara, amb la denúncia pública de Maggie, és qüestió de temps que s’acabi revelant. Amb l’ajuda d’una altra gran banda sonora signada per Trent Reznor i Atticus Ross, Luca Guadagnino ens condueix per un debat tan complex com necessari en què brilla el repartiment, encapçalat per Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Lio Mehiel, Thaddea Graham i la sempre esplèndida Chloë Sevigny.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»