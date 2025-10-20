Bruce Springsteen: tots els personatges del seu ‘biopic’
Quim Casas
Tot i que no s’ha prodigat en el cine ni ha sigut temptat per la interpretació com ha passat amb altres músics (Tom Waits, David Bowie, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna, Deborah Harry o Sting), Bruce Springsteen és aliè a les pel·lícules. Ha escrit cançons originals per a Philadelphia –va guanyar l’Oscar per Streets of Philadelphia– i El luchador, va tenir un cameo a Alta fidelidad, l’adaptació de la novel·la de Nick Hornby realitzada per Stephen Frears, i ha dirigit amb el seu habitual col·laborador Thom Zimmy diversos videoclips.
Ara amb Springsteen: deliver me from nowhere ja té biopic –tot i que només incumbeixi a un període concret de la seva carrera, la gestació de l’àlbum Nebraska (1982)–, i així s’afegeix a la llista d’insignes músics de rock, pop, folk, punk i jazz biografiats a 24 imatges per segon (Dylan, Elvis Presley, Jim Morrison, Elton John, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, Chet Baker, Woody Guthrie, Johnny Cash, Stevie Wonder, Brian Wilson, Sid Vicious, Ian Curtis, Ritchie Valens, Jerry Lee Lewis, Serge Gainsbourg o Amy Winehouse).
De recrear des de la ficció aquest període a l’obra de Springsteen se n’ha encarregat Scott Cooper, que ja va dirigir un film sobre un músic de country en decadència encarnat per Jeff Bridges a Corazón rebelde (2009). Repassem els personatges centrals del relat i els actors i actrius que els interpreten.
Bruce Springsteen (Jeremy Allen White)
El protagonista és interpretat per un actor d’èxit en l’àmbit televisiu —el cuiner de The Bear— que també ha aparegut a les primeres pàgines de la premsa del cor per la seva relació amb Rosalía. La seva carrera cinematogràfica és menys coneguda que la de Timothée Chalamet, que aquest mateix any ha encarnat la figura totèmica de Dylan a A Complete Unknown. Ja va destacar en un altre biopic, El clan de hierro, sobre dos germans que van triomfar en la lluita professional.
Douglas Frederick Springsteen (Stephen Graham)
Graham, que també ha estat protagonista d’una pel·lícula i una minisèrie sobre cuines i fogons, Boiling Point, a més de fer de tipus violent a Boardwalk Empire i Peaky Blinders o del pare (i guionista) de la sèrie Adolescència, dona vida al pare de Springsteen, un home alcohòlic que manté una relació distant amb el seu fill.
Adele Ann Springsteen (Gaby Hoffmann)
Nascuda el 1982, el mateix any de la gravació de Nebraska, Hoffmann encarna la fràgil mare de Bruce i apareix, com el pare, en una sèrie de flashbacks en blanc i negre que evoquen la relació del músic amb ells. Va començar la seva carrera el 1989 a Camp de somnis i està a punt d’estrenar The Mastermind, de Kelly Reichardt.
Jon Landau (Jeremy Strong)
Landau va escriure el 1974 que el futur del rock’n’roll era Bruce Springsteen. Un any després produïa Born to Run i va continuar amb ell a The River i Born in the U.S.A., però no a Nebraska. Strong ha destacat com el fill gran de la disfuncional família de Succession i va clavar el seu paper d’assessor del jove Donald Trump a The Apprentice: La historia de Trump. L’any vinent coincidirà amb Allen White al film complementari de La red social que prepara Aaron Sorkin, interpretant Mark Zuckerberg.
Al Teller (David Krumholtz)
Bon secundari televisiu de trajectòria sòlida —The Deuce, La conjura contra América, The Studio—, Krumholtz interpreta qui va ser president de United Artists fins al 1978 i vicepresident i mànager general des del 1981 de Columbia, la discogràfica que va editar Nebraska.
Chuck Plotkin (Marc Maron)
Plotkin ha estat un enginyer de so i productor amb una llarga relació amb Springsteen i Dylan. Va ser el responsable de les mescles de l’àlbum Darkness on the Edge of Town, per exemple, però no va tenir cap paper al lo-fi Nebraska. L’interpreta Marc Maron, vist a Joker i especialitzat a posar veu en pel·lícules d’animació.
Steve Van Zandt (Johnny Cannizzaro)
Què seria del so Springsteen sense la guitarra de Steve Van Zandt? Peça fonamental per al boss, apareix al film amb les faccions de Johnny Cannizzaro, secundari de cinema i televisió amb els mateixos aires xulescos que Little Steven. El mateix Van Zandt ha destacat com a actor a Els Soprano, com a Silvio Dante, el consigliere de la família Soprano, i a L’irlandès. Altres membres de la E Street Band que apareixen al film són el saxofonista Clarence Clemons i el teclista Roy Bittan, interpretats per Juday Sealy i Charlie Savage.
Faye Romano (Odessa Young)
A la ficció és una jove mare soltera, germana d’un fan de Springsteen, que acaba intimant amb el músic. És l’època en què l’autor de The River es va retirar a una casa de Nova Jersey, va llegir Flannery O’Connor, va veure Malas tierras de Terrence Malick i va escoltar el primer disc de Suicide: el canvi en la seva trajectòria s’intuïa.
Jimmy Iovine (Jimmy Iovine)
Qui va ser enginyer de so als anys setanta per a Springsteen i John Lennon, convertit després en magnat de la indústria discogràfica, s’interpreta a si mateix a la pel·lícula.
