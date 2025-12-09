Guardons de cine i tv
Els Globus d’Or distingeixen ‘Sirat’ amb una doble nominació
En una competició dominada per ‘Una batalla tras otra’ i ‘Valor sentimental’, la pel·lícula d’Oliver Laxe optarà als premis al millor film en llengua no anglesa i a la millor música.
Rafael Tapounet
Amb l’anunci dels candidats als Globus d’Or 2026, Hollywood inaugura de manera oficiosa la carrera dels grans premis que recompensaran el millor del cine facturat aquest any, sempre amb la vista posada en la meta final de l’Oscar. I no només dona el tret de sortida, sinó que revela quins títols i quins noms parteixen amb el cartell de favorits. En aquesta ocasió, les pel·lícules amb més mencions són Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, i Valor sentimental, de Joachim Trier, amb nou i vuit candidatures respectivament. Però la notícia més destacada per al cine espanyol és la presència de Sirat, d’Oliver Laxe, en dues categories: millor film en llengua no anglesa i millor música (que firma el francès Kangding Ray).
Sirat és l’aposta de l’Acadèmia del Cine espanyol de cara als Oscars, de manera que les nominacions al Globus d’Or constitueixen un reconeixement extraordinari. Cal remarcar, en qualsevol cas, que en la categoria de millor pel·lícula en llengua no anglesa la competència és duríssima: en el quintet de finalistes estan també la noruega Valor sentimental i la iraniana (tot i que representarà França als Oscars) Un simple accidente, de Jafar Panahi, dos títols que acumulen candidatures als Globus d’Or, inclosos els premis a la millor pel·lícula i al millor director. Completen el sextet de nominades la coreana No other choice, de Park Chan-wook, la brasilera El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, i la tunisiana La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania.
A la resta d’apartats no hi ha hagut grans sorpreses, més enllà d’una notable presència internacional. Una batalla tras otra i Valor sentimental parteixen al capdavant amb nou i vuit nominacions, seguides per una pel·lícula de gènere com Los pecadores, de Ryan Coogler (amb set); Hamnet, de Chloé Zhao (amb sis), i Frankenstein, de Guillermo del Toro (amb cinc). Aquests cinc títols més Un simple accidente (que té quatre candidatures) són les que competiran pel guardó a la millor direcció.
Com és sabut, tant en els apartats de millor pel·lícula com en els premis d’interpretació, els Globus d’Or fan una distinció entre drama i comèdia o musical (a partir d’uns criteris no sempre comprensibles). Els sis films seleccionats per disputar-se el premi gros en la categoria de drama són Frankenstein, Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental i Los pecadores. Pel que fa a les millors comèdies o musicals, les nominades són Marty Supreme, de Joshua Safdie; No Other Choice; Una batalla tras otra; Bugonia, de Yorgos Lanthimos; i Blue Moon i Nouvelle Vague, totes dues de Richard Linklater.
Millors interpretacions
El premi a la millor actriu protagonista en una pel·lícula dramàtica es dirimirà entre Jessie Buckley (Hamnet), Jennifer Lawrence (Die my love), Renate Reinsve (Valor sentimental), Julia Roberts (Caza de brujas), Tessa Thompson (Hedda) i Eva Victor (Sorry, baby). En comèdies i musicals, les elegides són Rose Byrne (Si pudiera te daría una patada), Cynthia Erivo (Wicked: Parte II), Kate Hudson (Song sung blue), Chase Infinity (Una batalla tras otra), Amanda Seyfried (The testament of Ann Lee) i Emma Stone (Bugonia).
En les categories masculines, el millor protagonista en una pel·lícula dramàtica sortirà del sextet format per Joel Edgerton (Sueños de trenes), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Los pecadores), Wagner Moura (El agente secreto) i Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver me from nowhere). Pel Globus d’Or al millor actor de comèdia o musical competiran Timothée Chalamet (Marty Supreme), George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung Hun (No other choice) i Jesse Plemons (Bugonia).
Els guardons, creats per la ja extinta Associació de Premsa Estrangera de Hollywood però actualment organitzats per Dick Clark Productions, s’entregaran l’11 de gener a l’hotel Beverly Hilton de Los Angeles, i donarà el tret de sortida a la temporada de premis a Hollywood.
