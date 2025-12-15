Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

‘Los domingos’ i ‘Anatomía de un instante’, triomfen en els Premis Forqué

L'equip de la pel·lícula ´Los domingos´ després de conèixer que la seva cinta ha estat premiada com a ´Millor llargmetratge de ficció´ durant la gala de la 31 edició dels Premis Forqué que se celebra aquest dissabte en Ifema, a Madrid

Jacobo de Arce

Madrid

No hi va haver sorpreses: Los domingos com a millor pel·lícula de cine i Anatomía de un instante com a millor sèrie de televisió van aconseguir els guardons més importants dels Premis Forqué, celebrats dissabte a la nit a Madrid. Totes dues han sigut probablement les dues produccions audiovisuals de què més s’ha parlat en els últims mesos, un drama familiar travessat per la religió i la reconstrucció d’un episodi molt complicat de la història de la nostra democràcia.

Los domingos, la pel·lícula guanyadora de l’últim Festival de Cinema de Sant Sebastià, suposa la consagració ja definitiva d’Alauda Ruiz de Azúa, cineasta de debut tardà però que en els últims anys ha tingut una carrera meteòrica i plena de premis en què destaquen la pel·lícula Cinco lobitos la sèrie Querer que ja li va reportar un Forqué l’any passat, i ara la història d’una jove que decideix fer-se monja i provoca un terratrèmol familiar. "Los domingos és una pel·lícula respectuosa. Aquesta és una manera d’honrar el pensament crític davant adoctrinaments o dogmes com els que retrata la pel·lícula", va dir la directora. A més del premi principal Los domingos va aconseguir també el de millor actriu de cine per a Patricia López Arnaiz, al paper de la tia atea que no pot entendre que la seva neboda es faci monja.

La pel·lícula de la directora basca no ho tenia fàcil: es disputava el títol ni més ni menys que amb Sirat que a més del Premi del Jurat al Festival de Canes acaba d’aconseguir dues nominacions als Globus d’Or.

Anatomía de un instante, adaptació del llibre de Javier Cercas sobre el 23F, del cineasta Alberto Rodríguez, va triomfar al capítol de sèries. José Ramón Soroiz va aconseguir el premi de millor actor en cine pel paper de jubilat gai en Maspalomas. El premi per a millor interpretació masculina en sèries va ser per a Javier Cámara (Jakarta) i el premi de millor interpretació femenina va ser per a Esperanza Pedreño (Poquita Fe).

