Torrente irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme
3Cat ofereix la tercera temporada de 'Jo mai mai' i Prime Video, 'Day One', ambientat a Barcelona durant el MWC
ACN
La icònica i particular franquícia de Santiago Segura ‘Torrente’ torna aquest divendres als cinemes després de 12 anys. La saga, que és una de les més taquilleres de la història del cinema espanyol, irromp amb una sisena entrega envoltada d’hermetisme. ‘Torrente presidente’ aterrarà a les sales sense que s’hagi fet públic un argument del film, ni pràcticament imatges de la producció. També arriba ‘El testamento de Ann Lee’, sobre una de les societats utòpiques dels EUA, dirigida per Mona Fastvold i amb Amanda Seyfried. En plataformes, 3Cat estrenarà la tercera temporada de la sèrie juvenil ‘Jo mai mai’. Per la seva banda, Prime Video oferirà ‘Day One’, un thriller psicològic ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress.
‘Torrente presidente’
Santiago Segura estrena ‘Torrente presidente’, seqüela de ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’. La sisena aventura del particular expolicia arriba als cinemes envoltada d’un hermetisme total. El film s’anuncia amb el lema “Torna la vergonya del cinema espanyol”. La pel·lícula no té ni tràiler, ni pòster per preservar les sorpreses fins que els fans de la saga la puguin veure a la sala.
‘El testamento de Ann Lee’
Preestrenada al Festival de Venècia 2025 arriba ‘El testamento de Ann Lee’, dirigida per Mona Fastvold. Inspirat en fets reals, se centra en la líder religiosa Ann Lee, fundadora del Moviment Shaker a finals de la dècada de 1770, que va construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Els seus seguidors la consideraven el Jesucrist femení i resaven cantant i ballant. El film és protagonitzat per Amanda Seyfried i també hi ha Thomasin McKenzie i Lewis Pullman.
‘Águilas de El Cairo’
‘Águilas del Cairo’, dirigida per Tarik Saleh i protagonitzada per Fares Fares, és la història de George Fahmy, l’actor més estimat d’Egipte, que es veu pressionat per protagonitzar una pel·lícula encarregada per les més altes autoritats del país. Tot i acceptar a contracor, aquest paper li obre la porta a entrar al cercle de les persones més poderoses d’Egipte. Com una arna atreta per la llum, acaba iniciant una relació amb la misteriosa esposa del general que supervisa el projecte.
‘La hija pequeña’
‘La hija pequeña’ és un drama de Hafsia Herzi, basat en una novel·la de Fatima Daas. La Fátima, de 17 anys, és la més petita de tres germanes. Viu als suburbis de París en una família francoalgeriana afectuosa. És bona estudiant i entra a la Universitat de París. Quan comença la seva vida com a adulta, es va emancipant de la seva família i de les seves tradicions. Té cites, fa nous amics i descobreix un món completament nou. Al mateix temps, ha d’afrontar un dilema dolorós: com ser fidel a ella mateixa quan sembla impossible conciliar les diferents parts de la seva identitat.
‘No te queda otra’
‘No te queda otra’ és una comèdia romàntica de Jean-Pierre Améris. L’Antoine, un cantant d’uns setanta anys, planeja suïcidar-se. Però durant un viatge en tren cap a Ginebra coneix la Victoire, una admiradora excèntrica. Aquesta trobada inesperada trastoca els seus plans i entre tots dos neix un vincle especial mentre viuen diverses aventures durant el viatge. El repartiment compta amb Valérie Lemercier i Gérard Darmon.
‘La gran festa del bosc’
En animació infantil i en català arriba ‘La gran festa del bosc’. És una adaptació del llibre de Julia Donaldson, dirigida per Samantha Cutler i Jeroen Jaspaert. El migmetratge és un programa format per cinc històries protagonitzades per animals del bosc. A través de les seves aventures, el film mostra valors com la generositat, l’amistat i el companyerisme, i ensenya la importància d’ajudar els altres i viure en harmonia amb la natura.
‘Las locas del obelisco’
‘Las locas del obelisco’ de Pablo Moreno és un drama sobre la prostitució que s’ambienta al segle XIX. Una jove de l’alta societat crea un refugi religiós per ajudar prostitutes a recuperar la seva dignitat, però el projecte s’enfronta a obstacles i oposició social. El repartiment compta amb Paula Iglesias, Jasmina G. Pizarro i Assumpta Serna.
‘El arquitecto’
‘El arquitecto’, dirigit per Stéphane Demoustier i basat en una novel·la de Laurence Cossé. Basat en fets reals, parla d’un arquitecte desconegut guanya inesperadament el concurs per construir el Gran Arc de La Défense a París i ha d’afrontar la pressió política i els reptes d’un projecte monumental. El repartiment compta amb Claes Bang, Sidse Babett Knudsen i Xavier Dolan.
Plataformes (de l’11 al 17 de març)
Movistar Plus+ incorpora ‘Empatía’
L’11 de març, Movistar Plus+ estrena la sèrie canadenca ‘Empatía’, escrita i protagonitzada per l’actriu Florence Longpré. En deu episodis, explica la història de la Suzanne, una antiga criminòloga reconvertida en psiquiatra, que torna a treballar a l’Hospital Mont-Royal. Allà haurà de tractar pacients de llarga durada, amb històries que es barregen amb el seu propi dol. La Suzanne descobrirà com l’escolta i l’acompanyament poden ser alhora sanadors i devastador. Florence Longpré va guanyar el premi a millor interpretació a Serializados 2025. El 17 de març, Movistar Plus+ també estrena ‘Los que sobrevivieron’, un drama sobre els supervivents dels atacs a la sala Bataclan.
La sèrie turca ‘Mira: Life after divorce’, a HBO Max
La plataforma HBO Max estrena el 13 de març la nova sèrie turca ‘Mira: Life after divorce’. Explica el viatge de reinvenció personal de la Mira amb la realitat que es troben tantes dones després d’un divorci o una ruptura sentimental important: la dependència econòmica, les pressions socials i la necessitat de fer xarxa en aquesta “segona oportunitat de la vida”.
Prime Video estrena el thriller psicològic ‘Day One’
La plataforma Prime Video estrena el 13 de març ‘Day One’, un thriller psicològic ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress. La història es planteja fins on podem arribar sense perdre allò que ens fa humans, en un món on la tecnologia avança cada cop més accelerada. El repartiment el conformen Àlex González, Alba Planas, Jordi Mollà, Asier Etxeandía, Renata Notni i Ivan Massagué. La plataforma també incorpora l’11 de març la sèrie de suspens policíac ‘Scarpetta’, basada en les novel·les de Patricia Cornwell i protagonitzada per Nicole Kidman.
Apple TV presenta la minisèrie ‘Twisted Yoga’
La plataforma Apple TV estrena la sèrie de tres episodis ‘Twisted Yoga: desenmascarando al gurú’, produïda pels cineastes guanyadors de l'Oscar i de l'Emmy de Lightbox Entertainment. Aquest documental segueix un grup de joves estudiants de ioga de tot el món que se senten atrets per una antiga pràctica, però que acaben sota la influència del guru romanès Gregorian Bivolaru.
D’altra banda, la plataforma d’Apple ofereix aquest dimecres l’últim episodi de la segona temporada de ‘Las gotes de Dios’. En aquest final de temporada, l’Issei y la Camille busquen com iniciar de nou després d’una amarga discussió i una tragèdia familiar.
‘Esa noche’, a Netflix
El 13 de març tindrà lloc l’estrena mundial de la sèrie ‘Esa noche’, protagonitzada per les actrius espanyoles Clara Galle, Claudia Salas i Paula Usero. Explica la història d’unes vacances familiars a República Dominicana, aparentment idíl·liques, fins que l’Elena atropella un home amb el seu cotxe. Espantada, truca les seves germanes Paula i Cris buscant ajuda. Hauran de decidir com abordar la situació, davant del risc que la petita de les germanes pugui a acabar a la presó.
La comèdia negra 'La dona danesa' a Filmin
Filmin estrena el 17 de març la sèrie nòrdica de comèdia negra sobre una espia jubilada 'La dona danesa'. Dirigida pel director islandès Benedikt Erlingsson de 'La dona de la muntanya' retrata les excèntriques aventures d’una exespia danesa que es pren la justícia pel seu compte. La sèrie està protagonitzada per Trine Dyrholm, una de les actrius més reconegudes del cinema escandinau i barreja de sàtira social, humor negre i drama per explorar personatges femenins rebels.
‘La vida secreta de las esposas mormonas’ torna a Disney+
Disney+ estrena el 12 de març la quarta temporada de la sèrie ‘La vida secreta de las esposas mormonas’. La producció explica l’escandalós món d’un grup de mares mormones influenciadores després de veure’s atrapades enmig d’un escàndol sexual que omple titulars arreu del món. S’obrirà l’interrogant sobre la capacitat de #MomTok per a sobreviure i continuar fent diners amb el seu manual, o bé la caiguda en desgràcia.
Noves temporades de ‘Crims’ i ‘Jo mai mai’, a TV3 i 3Cat
El 16 de març s’estrena a TV3 i la plataforma 3Cat una nova temporada de ‘Crims’, de Carles Porta, amb set nous capítols del format d’èxit de crims i enganys. L’any passat va liderar l’audiència televisiva, amb 2,2 milions d’espectadors acumulats, i més de 8,1 milions de reproduccions a 3Cat. El 17 de març, la plataforma també estrenarà la tercera temporada de la sèrie juvenil ‘Jo mai mai’, amb trames que posen el focus en la por.
Antoni Ros-Marbà a CaixaForum+
CaixaForum+ estrena dilluns 16 de març ‘Benjamin a Portbou’ i ‘Eclosió’. La plataforma es fixa així en la primera òpera del mestre Antoni Ros-Marbà, acompanyada d’un documental que mostra el seu procés de creació i posada en escena. A 88 anys, Antoni Ros-Marbà, un dels músics catalans més complets i prolífics, torna al Liceu amb l’encàrrec de compondre la seva primera òpera, una assignatura pendent en la seva carrera. L’obra, centrada en els últims dies del filòsof Walter Benjamin a Portbou, es va estrenar el 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu. Per la seva banda, el documental ‘Eclosió’ mostra escenes del debut operístic de Ros-Marbà, que analitza la posada en escena de ‘Benjamin a Portbou’. Dirigida per Albert Pons, la pel·lícula retrata el procés de creació d’aquesta òpera a través dels assajos, el treball de muntatge i, finalment, l’estrena.
Prèviament, aquest dijous 12 de març arriba l’entrena de ‘Renoir in love’. La directora Camille Ménager proposa redescobrir l’obra de Pierre-Auguste Renoir a partir de les confidències que el 1915 el pintor va compartir amb el seu fill, el cineasta Jean Renoir, i que aquest va recollir més tard en el llibre de memòries ‘Renoir, el meu pare’ (1958). La pel·lícula, que ficciona alguns moments de la relació entre pare i fill, revela la ferma aposta del pintor per l’amistat i l’amor com a resposta a la revolució industrial, l’expansió de les ciutats i la progressiva destrucció dels vincles humans.
