Bruna Cusí, sobre el seu gran moment professional: “Estic fins a la sopa; m’espanta la sobreexposició”
L'actriu admet que viu "dissociada" per estar "celebrant" tres estrenes a Màlaga mentre "el feixisme està en auge"
Nico Tomás (ACN)
Bruna Cusí admet que viu un bon moment de la seva carrera, amb moltes estrenes, arribant al punt "d'estar fins a la sopa". Però, al mateix temps, afegeix que intenta tocar de peus de terra, perquè "l'espanta la sobreexposició", el fet de "poder cansar". Així ho assegura l'actriu des del Festival de Màlaga, on està present amb tres pel·lícules. Aquestes presentacions arriben després de guanyar el Gaudí com a secundària per 'Frontera' i de l'estrena exitosa de 'Balandrau' als cinemes. Més enllà de les seves interpretacions, Cusí també assegura que "està dissociada", perquè, mentre estan "celebrant" la seva feina a Màlaga, mentre continua "l'auge del feixisme i del capitalisme salvatge".
L'actriu ha format part del repartiment de tres pel·lícules estrenades al Festival de Màlaga durant els últims dies. A 'Un altre home', òpera prima de David Moragas, interpreta un personatge que li ha fet especial il·lusió, "que està tota l'estona al límit entre el drama i la comèdia". També fa de secundària a la comèdia àcida 'Pizza Movies', dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Finalment, està al repartiment de 'Los justos', de Jorge A. Lara i Fer Pérez, al costat de Carmen Machi o Pilar Castro.
L'actriu admet que fa pocs anys no s'hauria imaginat tants papers, però afegeix que aquests últims dos anys ha treballat "molt" i ara "s'estan estrenant totes les coses bastant seguires". I afegeix en aquest sentit: "Fa la sensació que 'ostres, la Bruna està a tot arreu'. Sí, sí, estic fins a la sopa. Espero no cansar el públic. Estem molt contentes".
"No soc massa partidària de la sobreexposició. Sí que m'espanta una mica que hi hagi de sobte vagin tantes estrenes seguides", reflexiona Bruna Cusí, que afegeix: "Però la feina és la feina. És un ofici i no pots escollir el calendari adequat". Malgrat tot, assegura que està "molt contenta", especialment per l'èxit que té 'Balandrau' als cinemes, amb la millor estrena des de la cinta 'Alcarràs', de Carla Simón.
A més de 'Balandrau' i les tres pel·lícules presentades al Festival de Màlaga, l'actriu ha participat en diversos projectes que veuran la llum aquest any, com la sèrie 'In vitro', que protagonitzarà al costat de David Verdaguer. També protagonitza el llargmetratge 'No feeling is forever', de la directora coreano-americana Kit Zahuar, i el curtmetratge 'Premier feu', de la directora catalana establerta a París Blanca Camell. Ha estat el primer cop que treballa en francès.
"L'auge del feixisme i el capitalisme salvatge"
Malgrat el bon moment professional, Bruna Cusí no deixa de mirar el que passa arreu del món, també en el terreny polític. "Estem en un moment de guerra oberta, d'auge del feixisme i el capitalisme i una sensació d'hipernormalització", apunta l'actriu, que afegeix que se sent "una mica dissociada".
"Està passant tot això i, mentrestant, venim a un festival a celebrar. Hi ha moments que em sento estranya, de preguntar-me com és que no s'està aturant el món", confessa l'intèrpret. "Però la vida continua, i almenys amb el cinema podem donar amor, explicar relats que donin llum, que ajudin a entendre i empatitzar entre nosaltres", contraposa.
En qualsevol cas, Cusí rebat que "no té por", perquè "moltes vegades és el que volen que tinguem". I rebla: "El que vull és poder canviar el meu entorn i lluitar per uns drets i uns valors fonamentals. Llavors, la por és l'última cosa que vull tenir".
El moment del cinema català
Pocs dies abans de la gala dels Oscars, on 'Sirât' d'Oliver Laxe competirà, Bruna Cusí valora el bon moment del cinema català, que és "molt divers i molt ampli". En aquest sentit, destaca obres com 'Mala bèstia', òpera prima de Bàrbara Farré, estrenada també a Màlaga. "Tenim una cartera de directores i directors novells que estan fundant un nou cinema, i som molt afortunades", sosté.
"Jo com a mínim em sento molt afortunada de viure aquest moment i que estigui passant això a la meva generació", desenvolupa l'actriu, que conclou: "Ho és per a les actrius, i per a la varietat de personatges femenins contradictoris. És molt més fàcil ser actriu ara que fa 25 anys".
Projecte darrere les càmeres
Més enllà dels seus papers com a intèrpret, Bruna Cusí assegura que també li agradaria treballar darrere les càmeres. En aquest sentit, explica que fa temps que està treballant en un projecte de sèrie, del qual en parlarà més endavant. "Tinc diverses idees. Però sobretot, per a mi, el treball d'actriu també és de creadora. I tenia ganes de poder explicar també històries que m'impliquin i m'afectin personalment", conclou Cusí.
