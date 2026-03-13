El retorn de Torrente col·lapsa els cinemes: entrades quasi esgotades al Bages Centre
La nova pel·lícula “Torrente presidente”, dirigida i protagonitzada per Santiago Segura, arriba amb sales plenes i també amb polèmica per la seva estratègia de promoció i el seu humor políticament incorrecte
Regió7
La pel·lícula "Torrente presidente" s'estrena avui 13 de març de 2026 i suposa la sisena entrega de la popular saga iniciada amb "Torrente, el brazo tonto de la ley" el 1998. El film arriba dotze anys després de l’anterior entrega, "Torrente 5: Operación Eurovegas (2014)", i torna a portar a la pantalla gran el policia més políticament incorrecte del cinema espanyol. L’estrena de “Torrente presidente”, dirigida i protagonitzada per Santiago Segura, ha provocat una forta demanda d’entrades en diversos cinemes, entre ells el Bages Centre, on les sessions de divendres, estan quasi totes les entrades esgotades. Aquest volum de vendes no s'ha produït de la mateixa manera el cap de setmana.
Abans de l’estrena, la pel·lícula ja havia aconseguit més de 150.000 entrades venudes, una xifra que apuntava a un possible èxit de taquilla durant el primer cap de setmana. El llançament també ha estat marcat per una estratègia promocional poc habitual. Segura va decidir no mostrar tràilers ni imatges abans de l’estrena i tampoc no va organitzar passis previs per a la premsa. Segons el mateix director, la idea era que “els fans fossin els primers a veure la pel·lícula sense que ningú els l’expliqui abans”.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies