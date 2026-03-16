Opinió | Premis de Hollywood
Oscar 2026: una repartició encara més previsible que de costum
La cerimònia dels Oscar, marcada per la previsibilitat, va concedir estatuetes a favorits com Michael B. Jordan i la pel·lícula 'Mr. Nobody against Putin'
Quim Casas
L'entrega dels Oscar necessitaria qualsevol dels guionistes que va treballar amb Alfred Hitchcock o, en temps més recents, el Charlie Kaufman més imaginatiu. Només així es traurien de sobre aquesta sensació tan previsible que tenen gairebé sempre; aquest any encara més. Des dels interessos espanyols se sabia que 'Sirat' ho tenia molt difícil en qualsevol de les dues categories en què estava nominada. I també se sabia quins títols li arrabassarien l'Oscar a la millor pel·lícula internacional ('Valor sentimental') i al millor so ('F1: La pel·lícula'). Tots dos estaven més que cantats.
El mateix passava amb la majoria de les estatuetes obtingudes per 'Una batalla tras otra', la gran favorita, la més guardonada. 'Els pecadors' corria el perill de ser el film més nominat de la història i anar-se'n de buit, però la pel·lícula sobre els vampirs del sud racista dels anys 30 s'ha beneficiat d'aquesta sensació de correcció que tenen els votants de l'acadèmia hollywoodiana. Timothée Chalamet haurà d'esperar una altra ocasió –la tindrà segur, perquè la seva carrera sembla dissenyada per acabar triomfant als Oscar més aviat que tard–, perquè Michael B. Jordan representa el lideratge del nou 'star system' afroamericà. Qui va ser el superheroi Black Panther i el fill d'Apollo Creed –el bon amic de Rocky Balboa– ha obtingut l'Oscar al millor actor per combatre vampirs i per encarnar dos personatges en el mateix film, els bessons procedents del Chicago d'Al Capone que planten cara al poder blanc al sud de Jim Crow.
Tampoc no hi havia rival per a la Jessie Buckley de 'Hamnet', el film sobre l'esposa de Shakespeare i la gestació tràgica de 'Hamlet' que gira al voltant de la seva interpretació magnètica. Ni per a l'Amy Madigan de 'Weapons', que ha aconseguit el seu primer Oscar a una edat tardana. Ni, atès el seu fulgor comercial, 'Les guerreres K-Pop' com a millor film d'animació. Ni, tenint en compte el context geopolític que vivim, el premi al millor documental per a 'Mr. Nobody against Putin', un film que despulla algunes de les mentides del mandatari rus i que sagaçment 3Cat emet aquest dimarts al seu espai 'Sense ficció'. Ni, com acostuma a passar sempre –va passar als recents Goya amb 'Sirat'–, els premis tècnics de consolació per a aquella pel·lícula que llueix en el disseny de producció, maquillatge i perruqueria i vestuari: aquest any el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro (sense rival en aquest sentit perquè '¡La novia!', la pel·lícula sobre la núvia de Frankenstein, no entrava a les llistes d'aquest any i a la pròxima edició ningú no se'n recordarà).
Derrotats, però sense sorpresa: 'El agente secreto', la directora Chloé Zhao, Emma Stone, Leonardo Di Caprio. Sorpresa relativa: el premi al millor actor de repartiment per a Sean Penn. Si els Oscar fossin una travessa futbolística, serien molts els que haurien aconseguit el ple al 15. L'avantatge és que una travessa no és tan previsible com aquest any ho han estat els premis del cinema nord-americà.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent