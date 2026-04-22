Un biopic sobre Michael Jackson i un documental amb Eduardo Casanovas i Jordi Évole, plats forts de la setmana
En plataformes, Movistar Plus+ estrena ‘Yo siempre a veces’ i Prime Video la sèrie 'Cochinas'
ACN
La nova biografia sobre el rei del pop, Michael Jackson, arriba aquest dimecres a la pantalla gran de la mà del director Antoine Fuqua. Un dels nebots de la històrica estrella, Jaafar Jackson, debuta al cinema interpretant el seu tiet. Dijous arribarà el documental ‘Sidosa’ de Lluís Galter i Màrius Sánchez, en què l’actor Eduardo Casanova revela que pateix VIH en una conversa catàrtica amb Jordi Évole. En plataformes, Movistar Plus+ estrena ‘Yo siempre a veces’ produïda pels Javis i sobre una mare soltera amb dificultats a Barcelona. Amb producció catalana, Prime Vídeo ofereix la comèdia 'Cochinas' i Netflix recupera l’univers de 'Stranger Things' amb l’spin-off d’animació ‘Stranger Things: Relatos del 85’.
‘Michael’
Aquest dimecres 22 d’abril arriba ‘Michael’, una nova biografia sobre el rei del pop, Michael Jackson, d’Antoine Fuqua. El nebot de Michael Jackson, Jaafar Jackson és un dels protagonistes del film i debuta al cinema interpretant el seu tiet. El film mostra el viatge del cantant més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five, fins a convertir-se en una estrella amb una ambició creativa i unes ganes de consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l’entreteniment.
‘La ahorcada’
Amaia Salamanca i Eduardo Noriega protagonitzen el film de terror sobrenatural ‘La ahorcada’, de Miguel Ángel Lamata. Rosa Martín, cantautora coneguda com La Ahorcada, es lleva la vida al jardí de Fran, l’home que estimava i que només la veia com un objecte. Però la mort no és el final: el seu fantasma queda atrapat a la mansió, decidit a no ser ignorat. La seva presència obsessiva transformarà la vida de Fran i la seva família en un autèntic infern.
‘Turno de noche’
‘Turno de noche’ és una comèdia de terror sobre pandèmies dirigida per Jonny Campbell i basada en una novel·la de David Koepp. Quan un fong mutant altament contagiós s’escapa d’una instal·lació segellada, dos joves empleats, acompanyats per un veterà agent de bioterrorisme, han de sobreviure al torn de nit més esbojarrat de la història per salvar la humanitat de l’extinció, mentre el microorganisme es propaga i ho destrueix tot al seu pas. El repartiment del film compta amb Joe Keery, Georgina Campbell i Liam Neeson.
‘Casi todo bien’
Marcel Borràs protagonitza la comèdia 'Casi todo bien'. L’actor interpreta el paper de l'Hilario, un escriptor que, davant del seu fracàs, es mou entre la nostàlgia per la literatura clàssica i el cinisme cap al món editorial actual. La seva novel·la continua sent rebutjada i ell intenta guanyar-se la vida ajudant en una llibreria i fent tallers d'escriptures en línia. Però continua mirant tothom per damunt les espatlles. Sobtadament, una nit de festa coneixerà una noia que creurà que podrà ser la seva musa definitiva. Això el portarà a fer coses que mai no s'hauria ni imaginat. El repartiment el completen Silma López, Lorenzo Ferro, Julián Villagrán, Secun de la Rosa i Adelfa Calvo. Andrés Salmoyraghi i Rafael López Saubidet dirigeixen el film, que es va preestrenar al Festival de Màlaga.
‘Sidosa’
A partir del dijous 23 d’abril és el torn de ‘Sidosa’. El documental neix de la necessitat d'Eduardo Casanova de no callar més i explicar-ho, després de ser diagnosticat de VIH a 17 anys i no explicar-ho a gairebé ningú. Al llarg de la pel·lícula, l'actor i Jordi Évole conversen amb algunes persones que han estat clau, com el seu doctor, la seva infermera, els seus amics o la seva mare. La cinta fa servir el llenguatge de l'humor, però també el de l'art, per a explicar la realitat de les persones seropositives avui en dia.
En declaracions a l'ACN, Eduardo Casanova lamenta que "la manca de referents és aclaparadora". "Ho han fet visibles altres persones, però eren travestis, que són la minoria de la minoria, o persones que eren activistes i no tenien una veu pública tan ampla", assenyala. "Que no hi hagi referents és terrorífic, perquè et condemna a la soledat més gran".
L'actor admet que necessitava fer un pas endavant més. "Tot el meu cinema sempre ha estat molt estètic, molt maquillat. Parlava de la malaltia, del silenci, de la soledat, fent servir els vampirs, el càncer o les relacions mare-filla", afirma.
"Han estat 18 anys de dubtes. Però arriba un moment que, fins i tot amb dubtes i por, has de fer-ho. Perquè la vida en un armari sempre és insuportable, encara que molta gent pugui pensar el contrari", rebat Eduardo Casanova. "Només els d'Ikea, que són molt grans. Però els armaris morals no són gens còmodes", conclou sobre això.
Malauradament, segons Casanova, encara hi ha estima, desinformació i odi cap a les persones seropositives. "Continuem trobant-nos amb els mateixos comentaris que es feien als anys 80 i 90. La part clínica ens ha salvat la vida, però la part social no ha evolucionat", reflexiona.
En tots aquests anys, l'actor assegura que ha viscut alguns moments de llum i altres de foscor. "Es transita per una boirina. De vegades l'obscuritat és divertida, com el 'cruising'. Però la boirina, el no saber cap on anar, això és bastant més incòmode", diu Casanova. Malgrat tot, afegeix que en aquesta boirina també ha tingut "moltíssims moments de felicitat".
El documental, preestrenat al Festival de Màlaga, és dirigit per Lluís Galter i Màrius Sánchez.
‘Kraken: El libro negro de las horas’
Divendres 24 d’abril s’estrena ‘Kraken: El libro negro de las horas’, amb direcció de Manuel Sanabria i Joaquín Llamas i basat en una novel·la d’Eva García Sáenz de Urturi, és un thriller que s’ambienta a Vitòria el 2022. L’exinspector criminal Unai López de Ayala, àlies Kraken, rep una trucada anònima que canviarà el que creu saber del seu passat familiar: té una setmana per trobar el llegendari ‘Llibre negre de les hores', una de les 7 exclusives joies bibliogràfiques que existeixen; si no, la seva mare, a qui creia morta des de fa dècades, morirà. Unai torna del seu retir per iniciar, juntament amb l’Esti, una angoixant cursa contra rellotge entre Vitòria i el Madrid dels bibliòfils per traçar el perfil criminal més important de la seva carrera, un capaç de modificar per sempre el seu passat.
‘Después de Kim’
El drama ‘Después de Kim’ d’Ángeles González-Sinde parla d’un matrimoni divorciat que viatja a Espanya en rebre la notícia que la seva filla, amb qui havien perdut el contacte, ha aparegut morta. Quan arriben descobreixen que ha deixat un fill que ha desaparegut. Aquesta sorpresa els obliga a quedar-se a Espanya per trobar el net i fer el camí junts sense caure en enfrontaments del passat serà el seu repte. El film està encapçalat per Adriana Ozores i Darío Grandinetti.
‘Zona 3’
‘Zona 3’, dirigida per Cédric Jimenez i basada en la novel·la de Laurent Gaudé, és un film de ciència-ficció que s’imagina un París del 2045. La població de la capital està controlada per una intel·ligència artificial anomenada Alma i dividida en tres zones. Cada zona agrupa la mateixa classe social. Un dia, el creador de la IA és assassinat. La investigació es confia a la Salia, una dona policia de la zona 2, i a en Zem, un policia de la zona 3.
‘El sonido de la caída’
La cinta alemanya ‘El sonido de la caída’ de Mascha Schilinski és un drama que narra l’experiència de quatre generacions de dones que viuen en una mateixa zona rural d’Alemanya. Quatre nenes, l’Alma, l’Erika, l’Angelika i la Lenka, passen la seva joventut a la mateixa granja del nord d’Alemanya. A mesura que la casa evoluciona al llarg d’un segle, els ecos del passat perduren a les seves parets. Tot i estar separades pel temps, les seves vides comencen a reflectir-se. La cinta arriba als cinemes després guanyar el Premi del Jurat a Canes i del seu pas per la Seminci i pel D’A.
‘Maracuda’
En català arriba la pel·lícula d’animació ‘Maracuda’, dirigida per Viktor Glukhushin, ambientada en la prehistòria. Parla d’un jove protagonista que intenta demostrar el seu valor dins la seva tribu. Fill del líder, en Maracuda s’endinsa en un entorn ple de perills i descobriments, iniciant un viatge que el portarà a créixer i afrontar grans reptes.Al llarg de la història, el jove haurà d’enfrontar-se a situacions inesperades que posaran a prova el seu coratge i la seva maduresa, en un relat que combina humor, acció i aprenentatge personal. La pel·lícula aposta per un to familiar, amb una història sobre la superació i el pas cap a la vida adulta.
‘Aisha no puede volar’
‘Aisha no puede volar’, òpera prima de Morad Mostafa, és un drama sobre la immigració. L’Aisha és una cuidadora sudanesa de 26 anys que viu en un barri del centre del Caire, on és testimoni de les tensions entre els seus companys immigrants africans i les bandes locals. Atrapada en una relació indefinida amb un jove cuiner egipci, un gàngster que la fa xantatge amb un tracte poc ètic a canvi de seguretat i una nova casa que li assignen per treballar, l’Aisha lluita per sobreposar-se a les seves pors i a les batalles perdudes, fent que els seus somnis es trobin amb la realitat i portant-la a un carreró sense sortida. El film es va preestrenar al Festival de Canes.
‘La risa y la navaja’
‘La risa y la navaja’ és un drama de Pedro Pinho. En Sergio viatja a una metròpoli de l’Àfrica Occidental per treballar com a enginyer ambiental en la construcció d’una carretera que unirà el desert i la selva. Allà estableix una relació estreta, tot i que una mica desequilibrada, amb dos habitants de la ciutat, la Diara i en Gui. Aviat descobreix que un enginyer italià, a qui havien assignat la mateixa missió uns mesos abans que a ell, ha desaparegut misteriosament.
Plataformes (del 22 al 28 d’abril)
L’univers de Stranger Things torna a Netflix
Netflix estrena aquest dijous 23 d’abril ‘Stranger Things: Relatos del 85’, la nova sèrie d’animació de l’univers de Hawkins dels germans Duffer. El primer spin-off de la sèrie que va acabar fa pocs mesos, se situa just abans dels fets de la tercera temporada. L’hivern de 1985, la neu cobreix tota la ciutat i, finalment, es dissipa el terror del Món del Revés. L’Once, en Mike, en Will, en Dustin, en Lucas i la Max han tornat a la seva vida de sempre: dracs i masmorres, guerres de boles de neu i dies tranquils. Però una cosa horrible es desperta sota el gel. Ve del Món del Revés? De les entranyes del laboratori de Hawkins? O d’un lloc totalment diferent
El mateix dia arriba la comèdia ‘El profe’, un delinqüent s’ha d’infiltrar en una escola per identificar el fill d’un altre criminal, i la segona temporada de la comèdia ‘Una nueva jugada’.
Divendres 24 d’abril arriba la sèrie de terror ‘Si los deseos mataran…’, on un grup d’adolescents són condemnats a morir quan els maleeix una misteriosa aplicació. El dilluns 27 d’abril, la plataforma estrenarà ‘Te irás al infierno’.
‘Valentina de Montblanc’ al 3Cat
'Valentina de Montblanc’, la primera sèrie d’estètica anime en català, arriba aquest dijous coincidint amb Sant Jordi a la plataforma de 3Cat. Obra de la reconeguda il·lustradora Míriam Bonastre, es podran visionar els sis capítols a la plataforma 3Cat i al Super3. La princesa Valentina i éssers de la mitologia catalana són els protagonistes d'aquesta producció de 3Cat amb la col·laboració de LUEE Animació.
El retrat de dos homes destrossats a HBO Max
HBO Max estrena divendres 24 d’abril ‘Half man’, de Richard Gadd, creador de ‘Mi reno de peluche’. El repartiment compta amb Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson o Neve McIntosh.
La sèrie presenta els germans Niall i Ruben i en captura 30 anys de vida. No estan units per sang, però són el més semblant a això. Un és ferotge i lleial. L’altre, dòcil i afable. Una joventut inseparable. Units per la mort i les circumstàncies, l’únic que tenen és l’un a l’altre... Però quan en Ruben apareix al casament d’en Niall tres dècades després, tot sembla diferent. Està nerviós. Inquiet. No actua com ell mateix. I ben aviat es produeix una explosió de violència que ens catapulta de nou a les seves vides, des dels anys vuitanta fins a l’actualitat.
Movistar Plus+ estrena ‘Yo siempre a veces’
Movistar Plus+ estrena el dijous 23 d’abril ‘Yo siempre a veces’, creada per Marta Bassols i Marta Loza i produïda en col·laboració amb Suma Content per Javier Calvo i Javier Ambrossi. La ficció dirigida per Claudia Costafreda, Ginesta Guindal i Marta Loza, explica la història d’una mare soltera per accident que té dificultats per tirar endavant a Barcelona. És protagonitzada per Ana Boga y David Menéndez. El rodatge ha tingut lloc en diverses localitzacions de Barcelona i de Berlín.
El dimarts 28 d’abril arribarà ‘Kabul’, un drama polític coral ambientat en els 15 dies reals que van seguir la presa de Kabul pels talibans l’agost de 2021. A través d’una família afganesa perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats en l’evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà urgent i emocional.
Apple TV ofereix la segona temporada d’‘Historial delictivo’
Apple TV estrena aquest dimecres 22 d’abril la segona temporada del thriller ‘Historial delictivo’, protagonitzat per Peter Capaldi i Cush Jumbo. Es tracta d’un intens drama de personatges ambientat al cor del Londres contemporani, que explora la impotència de la policia quan la veritat esdevé cada vegada més esquiva. A la segona temporada, quan un jove és assassinat a ganivetades en un míting polític, els policies rivals June Lenker i Daniel Hegarty es veuen forçats a formar una aliança incòmoda. Però el que comença com la recerca d’un assassí escala fins a convertir-se en una operació encoberta per frustrar un complot de l’extrema dreta per detonar una bomba al centre de Londres.
D’altra banda, el divendres 24 d’abril arribarà ‘L’illa del Minotaure’, una nova sèrie animada d’aventures per a tota la família, amb una barreja èpica de folklore, misteri i aventura, que compta amb les veus de les joves promeses Ely Solan, Billy Jenkins, Luciana Akpobaro i Billie Boullet, juntament amb Michael Sheen, Brian Cox, Andy Serkis i T’Nia Miller.
‘El homenaje’, a SkyShowtime
‘El homenaje’ arriba el dijous 23 d’abril a SkyShowtime. La sèrie narra la història d’Adolfo Novak, patriarca d’una de les famílies més poderoses del país, que convoca la seva família i els seus descendents per celebrar el seu 80è aniversari. Entre brindis i somriures s’hi amaguen dècades de secrets, traïcions, lleialtats cegues i un fort desig de venjança. La vetllada acabarà saltant pels aires i revelarà una veritat que, quan finalment surt a la llum, serà molt més inesperada i sorprenent que qualsevol sospita prèvia.
‘Cochinas’ arriba a Prime Vídeo
Prime Vídeo estrena el divendres 23 d’abril 'Cochinas', de les directores Núria Gago, Andrea Jaurrieta i Laura M. Campos. Presentada al Festival de Màlaga i amb producció catalana, és una comèdia ambientada a la Valladolid dels anys 90 on un grup de dones fa una revolució feminista a través d'un videoclub porno. El repartiment està encapçalat per l'actriu Malena Alterio, acompanyada d'intèrprets com Celia Morán I Álvaro Mel. En una entrevista a l'ACN, Alterio reivindica les "petites revolucions", com "a poc a poc van canviant certes formes, maneres i pensaments", i que continua sent "tan necessari" com 30 anys enrere.
Prèviament, el dimecres 22 d’abril arribarà ‘Lisbon noir’ i el 27 d’abril ‘Infiltrados’.
‘Orangután' a Disney+
Disney+ estrena el dimecres 22 d’abril el documental ‘Orangután’, de Vanessa Berlowitz i Mark Linfield. La producció segueix l’Indah, un orangutan adolescent que aprèn a navegar per la vida mentre es prepara per deixar la seva família i aventurar-se sola per primera vegada.
