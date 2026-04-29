Estrenes de cine de la setmana
‘El diablo viste de Prada 2’, de la A a la Z
Amb Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt, arriba la seqüela més esperada de la mítica pel·lícula sobre el món de la moda, que ha imposat el seu propi llenguatge de poder, negoci i catifa vermella.
Laura Estirado
Abans d’estrenar-se demà, la seqüela de la icònica cinta sobre el món de la moda –El diablo viste de Prada 2– ja ha imposat el seu propi llenguatge: poder, arxiu, negoci, nostàlgia i catifa vermella. De la portada de Vogue que per fi ha reunit Anna Wintour amb Meryl Streep a un press tour convertit en passarel·la divina, aquestes són les claus de la tornada de l’univers de la revista Runway.
A Anna.
La imatge decisiva no surt de la ficció, sinó de la revista Vogue, la bíblia de la moda, directament connectada amb el film: Anna Wintour i Meryl Streep compartint portada. L’editora real i el gran àlter ego de la moda cara a cara, per fi, una veritat a crits. No és una picada d’ullet: era una consagració.
A Andy Sachs.
Fa 20 anys, Andy Sachs (el personatge a qui dona vida Anne Hathaway) arribava a la redacció de la revista Runway (l’àlter ego de Vogue) per a una entrevista que canviaria la seva vida. La noia buscava convertir-se en assistent de la temuda editora Miranda Priestly, encarnada per Meryl Streep (àlter ego d’Anna Wintour), en la primera part d’El diable es vesteix de Prada. La gran pregunta ara ja no és si l’Andy tornaria, sinó com. Ja no torna com a becària desubicada, sinó com una dona que coneix el sistema i torna a mirar-lo des de dins, amb menys ingenuïtat i més memòria. Com una capitost.
B ‘Business’.
Si la primera pel·lícula parlava del cost íntim de l’ascens, la segona sembla parlar del cost econòmic de continuar existint. El problema de la Miranda ja no és només el poder: és la supervivència del model editorial.
C Ceruli.
Segons el diccionari, ceruli és un color semblant al del cel serè o el de l’alta mar. En la pel·lícula, aquest color té molt pes perquè apareix en l’escena en la qual la Miranda explica a l’Andy que el seu jersei blau no és una elecció tan "casual" o "personal" com ella creu. El que la Miranda vol dir és que aquest color va arribar fins a una botiga barata després de passar per dissenyadors, passarel·les, editorials i grans marques. Per això, en el film, el ceruli simbolitza el poder de la moda per decidir què acaba portant tothom, fins i tot la gent que pensa que està al marge d’aquest món. Durant la promoció de la seqüela, Streep va lluir un jersei d’aquest color de la firma J. Crew, en la seva aparició a The late show de Stephen Colbert.
D Dior (a més de Prada).
La primera pel·lícula se serveix més de marques-icona del luxe dels 2000, sobretot Chanel, Prada i Donna Karan: l’Andy, per exemple, es transforma amb looks molt lligats a Chanel i accessoris de cases com Prada o Louis Vuitton, mentre la Miranda projecta la seva autoritat amb una elegància més sòbria i poderosa, molt associada a Donna Karan. La segona, en canvi, barreja més arxiu, autor i luxe contemporani, amb pes de Dior, Schiaparelli, Gaultier i Armani: la Miranda es mou entre firmes com Dior i Schiaparelli, i l’Andy (Hathaway) porta un armari més actual i eclèctic, amb marques com Armani, Rabanne i Gabriela Hearst .
E Emily Charlton.
Emily Charlton (interpretada per Emily Blunt, que ha tornat a la cabellera pèl-roja) passa de ser la primera assistent estressada i subordinada de la Miranda en la pel·lícula del 2006 a convertir-se en la seqüela en una executiva poderosa d’un gran grup de luxe, amb una cosa que abans no tenia: poder real sobre la Miranda, perquè controla o influeix en els pressupostos publicitaris que Runway necessita per sobreviure en un context de crisi en la premsa impresa. El seu és l’ascens més top de tota la saga.
F ‘Front row’.
La pel·lícula no només parla de moda: s’ha ficat dins seu. Més que observar el sistema des de fora, ara sembla integrar-se en la seva coreografia. La seqüela vol pertànyer al món que retrata. I la retrata fidelment.
G ‘Gird your loins’.
El diable es vesteix de Prada no té només personatges o escenes memorables: té lèxic, i frases que han quedat per a la cultura pop. Les cinc frases, potser, més famoses que s’acostumen a citar del film són "Florals? For spring? Groundbreaking" ("¿Flors per a la primavera? Innovador"); "Gird your loins’" ("Prepara’t" o "Arma’t de valor"); "That’s all" ("Això és tot"); "By all means, move at a glacial pace" ("Sí, és clar, mou-te a pas glacial"), i "Everybody wants this. Everybody wants to be us" ("Tothom ho vol això. Tothom vol ser com nosaltres").
M Miranda.
Miranda Priestly torna, però a un món més inestable. La seva autoritat ja no es mesura només per quant imposa en una redacció, sinó per la seva capacitat per sostenir un ordre que s’esquerda. En la seqüela, la Miranda ja no torna només com a icona d’autoritat, sinó com una estratega obligada a defensar el seu poder en un món que ha canviat. Amb el declivi de l’edició impresa i l’Emily convertida en una executiva clau del luxe, el conflicte suggereix que ara haurà de demostrar que amb el gust ja no n’hi ha prou si no hi ha capital ni plataforma.
M Method dressing’.
La promoció està funcionant com una segona pel·lícula. Cada look d’Anne Hathaway i Meryl Streep prolonga els personatges fora de la pantalla. Les presentacions d’El diablo viste de Prada 2 han sigut a Ciutat de Mèxic (Mèxic), el 30 de març, on va arrencar el tour global; Tòquio (Japó), el 6 d’abril; Seül (Corea del Sud), el 8 d’abril; Shanghai (Xina), el 10 d’abril; Nova York (Estats Units), el 20 d’abril, la gran première mundial, i Londres (Regne Unit), el 24 d’abril, com la posada de llarg d’Europa. Per citar alguns dels looks més vistosos, a Shanghai, Hathaway va aparèixer amb un vestit de Susan Fang, entre fantasia i picada d’ullet nostàlgica, i Streep, amb un Saint Laurent blau d’una severitat impecable.
N NIgel.
La seqüela amplia repartiment i múscul generacional, però el centre simbòlic continua intacte: la Miranda, l’Andy, l’Emily i el Nigel. Aquest últim és el director d’art / editor de moda de Runway i un dels aliats més pròxims de Miranda Priestly. L’actor que l’interpreta és Stanley Tucci. El seu personatge és qui entén de veritat el món de la moda. Al principi tracta l’Andy amb ironia, però després es converteix en el seu mentor. És un dels personatges més estimats perquè combina sarcasme, bon gust i tendresa.
R ‘Runway’.
La veritable protagonista, com sempre, no és una dona, sinó una capçalera. Runway torna a ser l’escenari on la moda ordena jerarquies i fabrica desig, tot i que ara sota l’amenaça de l’obsolescència. Runway s’inspira, sobretot, en Vogue –en particular, l’edició nord-americana–, tot i que no com a còpia literal, sinó com una versió ficcionalitzada i exagerada d’aquest univers editorial. La raó principal és bastant directa: Lauren Weisberger va treballar com a assistent d’Anna Wintour a Vogue, i d’aquesta experiència va néixer la novel·la en què es basa la pel·lícula; per això, durant anys s’ha entès que Miranda Priestly remet a Wintour i que Runway remet a Vogue.
S Silueta.
En la seqüela, pel que ha mostrat Vogue i el material oficial, la silueta resulta menys punitiva i més assentada: la Miranda apareix amb blazers d’espatlla poderosa; l’Andy, amb americanes i pantalons fluids i looks més solts, i l’Emily, amb sastreria de Dior. S’ha volgut evitar tant la tirania de la microtendència com l’efecte de "fer-les semblar de 20 anys", i això explica l’ús de vintage d’Armani , menswear, archival couture, línies més llargues i més volum estratègic. Dit més incisivament: el 2006, la silueta servia per demostrar que pertanyies; en la seqüela, serveix per demostrar que ja no necessites demostrar-ho.
S Sabata vermella.
Tota saga necessita un emblema. Aquesta s’ha tornat a basar en el vermell: color de continuïtat, cop d’efecte i autoritat. La seqüela vol entrar un altre cop en la conversa amb la mateixa seguretat amb què la Miranda entrava en una redacció. La sabata vermella es converteix en una declaració d’intencions: ja no es tracta només de vestir millor, sinó d’assumir una identitat nova, més polida, més desitjable i més exposada a les regles de l’èxit.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana