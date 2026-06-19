Estrenes de cine
‘Toy Story 5’, la tornada de les joguines que van construir els fonaments de l’imperi Pixar
La saga, que va debutar el 1995, s’enfronta al repte de recuperar el prestigi de la companyia després de diversos films amb discreta acollida i rendibilitat
Quim Casas
La primera pel·lícula de la saga ‘Toy story’ va suposar, el 1995, la posada de llarg de Pixar Animations Studio. Aquella pel·lícula va ser una cosa així com la pedra filosofal de la companyia: la creació d’una mitologia tendra, divertida i gens escapista a partir de les joguines d’un nen; el primer èxit comercial realment aclaparador de la productora, que llavors ja s’havia deslligat d’Industrial Light & Magic i estava sota el paraigua de Disney; el primer llargmetratge de la història del cine realitzat amb animació per computadora; la constatació d’un innovador i influent estil al camp dels dibuixos animats. Pixar havia firmat contracte amb Disney i de bon començament superava amb escreix el que estava fent l’estudi creat per Walt Disney fa tants anys.
Woody, el cowboy enamoradís. Buzz Lightyear, l’heroi espacial. La proactiva Jessie. Bo Peep, la pastoreta de porcellana que tant li agrada al Woody. El multiforme Mr. Potato. Rex, el tiranosaure de plàstic. Slinsky i el seu ressort en espiral. Són les principals joguines amb què disfruta el petit Andy, tan aliè a les tribulacions reals que viuen els seus preuats ninots. Tribulacions molt còmiques, però de vegades dignes d’un relat de terror, com la presència al primer film de Babyface, el nadó aranya, constituït per un cap de ninot sense un ull i unes potes mecàniques d’aràcnid.
Les joguines també s’angoixen al veure’s desterrades de l’imaginari d’Andy quan a aquest li fan un important regal d’aniversari. Woody, que passa de joguina preferida a quedar oblidat en una caixa i a la segona pel·lícula és segrestat per un àvid col·leccionista de joguines, viu en una tribulació contínua. En la tercera entrega, quan Andy va a la universitat i Woody i companyia queden confinats en una mena de guarderia de trastos vells, apareixen Barbie i Ken, una altra mitologia juganera. I al final, Andy li regala les seves joguines a la petita Bonnie, tancant el seu cercle vital i obrint-ne un altre.
Un creador cancel·lat
Els bons números a la taquilla sempre ajuden. No es poden entendre les franquícies i sagues hollywoodianes sense el rèdit comercial de cada pel·lícula. ‘Toy story’ (1995) la va dirigir John Lasseter, membre fundador i productor executiu de Pixar. Va arribar a dalt de tot com a pioner de la nova animació, però les denúncies per assetjament sexual de diverses treballadores de Pixar van fer que deixés l’empresa el 2018, i es va convertir en cap d’animació d’un altre estudi, Skydance Animation, i va perdre tota l’entitat i prestigi que una vegada va tenir. Però ell no només va realitzar ‘Toy story’, també va crear els personatges i va liderar el desenvolupament dels sistemes d’animació. La primera pel·lícula va tenir un pressupost de 26 milions d’euros, que pràcticament va recuperar en el primer cap de setmana d’estrena als Estats Units i el Canadà; avui en porta recaptats prop de 350 milions.
Després de ‘Bichos’, la segona aventura en format llarg de Pixar, Lasseter va reactivar el nen Andy i les seves joguines per a ‘Toy story 2 ’ (1999), codirigida amb Ash Brannon i un altre dels grans noms de la firma, Lee Unkrich. El pressupost es va triplicar, 90 milions d’euros aproximadament, i tot i que els guanys van ser molt bons –uns 430 milions–, la relació inversió i rèdit va ser inferior a la del primer film. Com ja havia passat dues dècades i mitja abans amb ‘El padrí II’, ‘Toy story’ va demostrar que les segones parts sí que podien ser bones.
Des d’aleshores, entrat el nou segle, Lasseter va tornar als seus personatges més estimats només quan li semblava necessari, perquè la majoria de les produccions de la casa funcionaven igual de bé: ‘Monstruos S.A.’, ‘Buscando a Nemo’, ‘Els Increïbles’, ‘Cars’, ‘Ratatouille’, ‘WALL·E’ i ‘Up’, la primera pel·lícula animada que va inaugurar una edició del festival de Cannes.
Una era de seqüeles
‘Toy story 3’, d’Unkrich en solitari, va arribar el 2010, en un moment no d’esgotament, però si d’una certa reconsideració (‘Brave’, ‘Del revés’). El film va brillar amb llum pròpia: poques vegades s’ha explicat tan bé el pas de la infància i l’adolescència a l’edat adulta, el final de la innocència en la vida d’Andy. Començava una era de seqüeles, com si els escriptors de Pixar fossin incapaços de crear nous personatges tan interessants: ‘Cars 2’, ‘Cars 3’, ‘Els Increïbles 2’, ‘Del revés 2’. Les sagues de ‘Toy story’ i ‘Els Increïbles’ són les úniques que han mantingut les cotes de qualitat en cada entrega. Disney va invertir 173 milions –que potser no ens hauria de semblar tant tenint en compte que per un jugador de futbol els equips de Madrid demanen o ofereixen 150 milions– en la tercera part, i ha recaptat... ¡més de mil milions! Xifra astronòmica que es queda per darrere ‘Del revés 2’, l’èxit més gran de Pixar, amb 1.500 milions.
Les coses continuaven anant bé per a l’estudi el 2019, així que l’aparició de ‘Toy story 4’, realitzada per Josh Cooley, va resultar natural: idèntic pressupost i uns quants euros més de benefici en relació amb la tercera. Però la cinquena entrega, dirigida i escrita per Andrew Stanton –que va posar veu a l’emperador Zurg a ‘Toy story 2’– i McKenna Harris, apareix en un moment crític per a Pixar, després d’unes quantes pel·lícules que no han rendit el mateix ni han resultat tan imaginatives: ‘Soul’ –estrenada en plataformes a causa de la pandèmia–, ‘Luca’, ‘Elemental’, ‘Elio’ i el decebedor ‘spin-off’ de ‘Toy story’, ‘Lightyear’ (2022), centrat en els orígens aventurers de l’heroi que inspiraria la famosa joguina.
Ara, ‘Toy story 5’, en què Woody, Jessie i altres personatges s’enfronten a la Tablet de Bonnie, té una clara missió: recuperar el temps perdut, restituir el prestigi d’aquella Pixar que va ser la més visionària del cine d’animació i tornar a quadrar bé els números. El film de l’any passat, ‘Elio’, va costar 130 milions i ha recaptat arreu del món tot just tres milions més. Insuficient. No han sortit encara les xifres de ‘Toy story 5’, però en funció de l’èxit del film, els pròxims projectes anunciats tindran un sentit o un altre: ‘Gatto’, per a l’any vinent; ‘Els Increïbles 3’, per al 2028, i ‘Coco 2’, per al 2029.
Si els dibuixos són els mateixos, evolucionats, no poden fallar les veus que els van donar sentit. A les cinc pel·lícules és Tom Hanks qui representa Woody, i de Buzz Lightyear sempre se n’ha encarregat Tim Allen. El repartiment s’ha mantingut fidel. Wallace Shawn com a Rex als cinc films. Don Rickles, mort el 2017, en el paper de Mr. Potato en els tres primers. John Morris com a Andy del primer al quart. Annie Potts continua sent Bo Peep, i Joan Cusack posa veu a Jessie des de ‘Toy story 2’. Afegim el ‘cameo’ de R. Lee Ermey, que va ser en els tres títols inicials un sergent a imatge i semblança (vocal) del qual va encarnar a ‘La chaqueta metálica’. Per a la cinquena entrega es va parlar de Taylor Swift, però ja s’ha confirmat que era només un rumor. Sí que ho fan en la versió espanyola Bad Bunny (pizza amb ulleres de sol), Penélope Cruz (Flamenco) i Bizarrap (gnom), tres joguines oblidades en una casa de jardí.
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