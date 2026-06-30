Opinió
Imma Sust
Extraterrestres, Trump i Spielberg: la conspiració que ha esclatat arran de la seva nova pel·lícula, ‘El día de la revelación’
El cineasta Steven Spielberg recupera el mateix imaginari sobre la por, la guerra i els extraterrestres que ha construït durant tota la seva carrera cinematogràfica
Com a fan incondicional de Steven Spielberg, no em podia perdre l’oportunitat de veure El día de la revelación en un cine de veritat i valorar totes les teories conspiranoiques que envolten la seva última pel·lícula. Hi ha qui està convençut que no és només una obra de ficció, sinó un missatge encobert del Govern dels Estats Units per començar a preparar psicològicament la població davant d’un imminent contacte extraterrestre. Per acabar-ho d’adobar, aquests dies també ha corregut el rumor que l’Administració Trump ha registrat dominis com alien.gov o aliens.gov amb la intenció d’anar penjant el suposat material classificat que fa anys que amaga. M’agrada imaginar-me Trump davant de l’ordinador preguntant als seus assessors: "Pugem ja els arxius o esperem a veure com reacciona la gent a la pel·lícula?". I un d’ells contestant: "President, abans pugi una foto amb un extraterrestre". I així ho va fer el senyor Trump, publicant una foto creada amb IA en la qual apareixia conversant amb uns suposats reptilians de cabells platejats. A partir d’aquí, el surrealisme corre sol.
Hi ha persones que es creuen qualsevol cosa. Hi ha gent convençuda que els ocells no existeixen, que són drons del Govern que ens espien i es recarreguen als cables elèctrics. Totes les conspiracions funcionen més o menys igual. Comencen amb una idea absurda, continuen amb una explicació embolicada en por i acaben convertint qualsevol dada en una confirmació. Si no hi ha proves, és perquè la conspiració les ha amagades. I si n’hi ha, també formen part de la conspiració. Però, qui decideix quina creença mereix respecte i quina una rialla? Si m’ho pregunten a mi, apostaria abans per l’existència de vida extraterrestre que per la de Déu. Almenys, els ingredients per a la creació de la vida van arribar des de l’espai. Però, seguint la lògica de qualsevol bona conspiració, els creients respondran que Déu també va crear els extraterrestres. I sant tornem-hi.
I, tornant a Spielberg, aquest senyor fa més de 50 anys que fa exactament el mateix: explicar històries. Històries sobre la por, la infància, la guerra, la família... i sí, també sobre extraterrestres. Encontres a la tercera fase, E. T ., La guerra dels mons o Indiana Jones. El día de la revelación recupera el mateix imaginari que porta construint el cineasta durant tota la seva carrera. És Spielberg sent Spielberg. Res de nou. Suposo que això ha decebut els conspiranoics que esperaven respostes d’algú que acostuma a fer preguntes. La pel·lícula parla de l’empatia, de la connexió entre humans i d’aquest món fastigosament connectat que, paradoxalment, ens té a tots desconnectats. Si t’animes a anar al cine, fes-me el favor de deixar-te portar per la història i per la música de John Williams, que amb més de 90 anys continua component bandes sonores capaces de fer-nos posar la pell de gallina. En temps de tant soroll, tanta conspiració i tanta necessitat de trobar missatges ocults a tot arreu, potser el miracle més gran és el de sempre: una bona història i ben explicada.
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