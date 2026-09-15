Tom Holland es converteix en l’actor més taquiller de la història del cinema mundial
La pel·lícula «Spider-man: Brand New Day» , l'últim gran èxit protagonitzat per l'intèrpret britànic, ja acumula més de 2.450 milions de dòlars a tot el món i, a finals d’agost, va pujar fins al tercer lloc del rànquing dels títols més taquillers de la història desbancant «Avatar: El sentit de l’aigua»
Europa Press
Tom Holland ja és oficialment l’actor més taquiller de la història i, a més, als 30 anys, el més jove a aconseguir-ho. Després que «Spider-Man: Brand New Day» destronés «Avatar 2» a la taquilla, era qüestió de temps que Holland superés Zoe Saldaña per convertir-se en l’intèrpret que més ha recaptat en la història del cinema.
«Brand New Day» ja acumula més de 2.450 milions de dòlars a tot el món. A finals d’agost, va pujar fins al tercer lloc del rànquing de les pel·lícules més taquilleres de la història després de superar «Avatar: El sentit de l’aigua».
A més, la participació de Holland en diverses pel·lícules de l’Univers Marvel, entre elles les dues més taquilleres («Vengadores: Infinity War» i «Vengadores: Endgame»), i en un altre dels grans èxits de l’any, «La Odisea», de Christopher Nolan, també ha contribuït a assolir aquesta fita. I és que, amb gairebé 1.700 milions de dòlars recaptats, ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història d’Universal Pictures.
A principis d’aquest 2026, Saldaña es coronava com l’actriu més taquillera de la història després de superar Scarlett Johansson gràcies a l’impuls d’«Avatar: Fuego y Ceniza». Però el seu lideratge en el rànquing ha arribat ara a la seva fi amb l’estrena de «Brand New Day», que ha batut un rècord rere l’altre des que va arribar als cinemes.
Segons el mitjà Comic Book Movie, el total de les pel·lícules de Holland, amb la franquícia de l’home aranya i diversos dels grans èxits de taquilla de l’UCM al darrere, ascendeix a 15.500 milions de dòlars. La seva filmografia supera així la de Saldaña, que suma aproximadament 15.460 milions de dòlars en total.
La competició, sens dubte, és molt ajustada, ja que Saldaña apareix ni més ni menys que a la pel·lícula més taquillera de tots els temps, la primera «Avatar», mentre que tots dos van coincidir en la segona del rànquing, «Vengadores: Endgame», a més de «Infinity War». Així, sembla que el que ha marcat la diferència ha estat que «Brand New Day», després de superar «Avatar 2» a la taquilla, continués augmentant la seva recaptació dia rere dia.
Pel que fa a la quantitat percebuda per Holland arran de «Brand New Day», el mitjà The Wrap ja va informar, citant tres fonts coneixedores del contracte de l’intèrpret, que hauria rebut un salari inicial d’almenys 20 milions de dòlars, 10 milions més que per al lliurament anterior de la franquícia, «No Way Home». A aquesta quantitat s’hi sumen els incentius vinculats a la recaptació de la pel·lícula que, tenint en compte el seu enorme èxit, elevarien els seus ingressos totals per sobre dels 100 milions de dòlars.
Juntament amb Johansson, altres estrelles de Marvel com Samuel L. Jackson i Robert Downey Jr. ocupen els llocs següents com a actors més taquillers de la història del cinema. La seva vinculació amb l’estudi resulta, per tant, determinant, ja que els cinc han donat vida a personatges recurrents de l’UCM: Nick Fury, en el cas de Jackson, i Tony Stark, en el de Downey Jr., que tornarà a la franquícia, però ara com el malvat Victor Von Doom a «Vengadores: Doomsday».
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta