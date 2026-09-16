Eugène Green rebrà el Premi Nunes Internacional dels cineclubs catalans
Es guardonarà també a Josep Maria Miró, el Concurs de Curtmetratges Lo Pergi de Miravet i 'Sorda'
ACN
Eugène Green rebrà el Premi Nunes Internacional dels cineclubs catalans. El reconegut cineasta francoestatunidenc, autor de ‘La Sapienza’ o ‘Le Fils de Joseph’, inaugurarà la Setmana del Cineclubisme presentant el seu nou film, ‘A árvore do Conhecimento’. L’exhibidor garriguenc Josep Maria Miró rebrà el Premi Nunes Honorífic, el Concurs de Curtmetratges Lo Pergi de Miravet el premi al Millor fet cineclubista i la pel·lícula ‘Sorda’, d’Eva Libertad, a la millor pel·lícula catalana de l’any. Els cineclubs tornen a citar-se a la Filmoteca de Catalunya del 6 a l’11 d’octubre, en una setmana en què es projectaran obres com el clàssic ‘El miracle d'Anna Sullivan’ o ‘L’Ancre’, amb Charlotte Rampling.
El cicle començarà dimarts 6 amb la preestrena d''A árvore do Conhecimento', d’Eugène Green, que rebrà el Premi Nunes Internacional de mans dels fills de José María Nunes i d’Àlex Portolés, president de la Federació Catalana de Cineclubs. El 10è llargmetratge de Green és una obra juganera que se situa a Portugal i bascula entre la comèdia fantàstica i la sàtira política. Després de la sessió la vicepresidenta de la FCC i crítica cinematogràfica Mireia Iniesta conduirà un cinefòrum amb la participació del director i el públic assistent.
Dimecres 7 serà el torn de 'Pasolini, un viaggio in Italia' (1999), de Xavier Juncosa, un documental que parla del mític cineasta transalpí a través d’amics i coneguts. Es tracta d’una proposta de Martí Rom, Premi Nunes Honorífic 2025, qui també presentarà la sessió. El dia 8 es projectarà L''Ancre', de Jen Debauche, film guanyador del Premi Quixot de la Federació Internacional de Cineclubs al darrer festival L’Alternativa de Barcelona, i prèviament el director de la Filmoteca, Pablo La Parra, presentarà el nou catàleg de la Filmoxarxa, amb diversos films inèdits que a partir de l’octubre podran programar els cineclubs federats.
El divendres 9 s’entregaran la resta de Premis Nunes i el públic podrà redescobrir 'El miracle d’Anna Sullivan', d’Arthur Penn, una proposta que presentarà la guanyadora del Premi Nunes a la Millor pel·lícula catalana de l’any, Eva Libertad. Les pel·lícules escollides pel cap de setmana del 10 i 11 d’octubre són respectivament 'Mystic River', de Clint Eastwood, un clàssic contemporani que presentarà Pablo Sancho, president del Cineclub Vilafranca, juntament amb Olga Iglesias, coordinadora de la FCC, i 'The chasers', film noruec de culte que va dirigir Erik Løchen el 1959 i que presentarà Atle Isaksen, membre de la Federació Noruega de Cineclubs.
Premis Nunes 2026
Els Premis Nunes són els guardons que entreguen els cineclubs catalans el nom dels quals ret homenatge a un dels directors més indòmits de la història del nostre cinema, José Maria Nunes. Actualment es divideixen en quatre categories: millor pel·lícula catalana de l’any, que decideix el vot dels cineclubs federats, millor fet cineclubista, premi honorífic i premi internacional. El jurat d’enguany l’han format Gerard Armengol (membre del Cineclub Sabadell i de la junta de la FCC), Jordi Casas (Cineclub Manresa) i Carme Puig, exresponsable de festivals de l’ICEC.
Eugène Green és director i dramaturg, i un dels grans autors del cinema europeu contemporani. Nascut a Nova York el 1947, la seva trajectòria cinematogràfica ha estat especialment prolífica a França i Portugal, on roda el seu darrer film, 'A árvore do Conhecimento'. Debuta el 2001 amb el llargmetratge amb 'Toutes les nuits', amb el qual guanya el Premi Louis Delluc a la millor òpera prima. Després venen les celebrades Le 'Monde vivant' (2003), premiada als festivals de Canes, Londres i Lisboa; 'Le Pont de les arts' (2004), 'La Sapienza' (2014) o 'Les Fils de Joseph' (2016).
Josep Maria Miró, Premi Nunes Honorífic
Josep Maria Miró és exhibidor de cinema i rebrà el Premi Nunes Honorífic. Des de finals de la dècada dels 70 està al capdavant de l’històric Cinema Alhambra de La Garriga, una sala centenària que al llarg dels anys s’ha convertit en un gran punt de trobada cinematogràfic a la comarca i el país, on a més de fer estrenes setmanals s’hi projecten clàssics, sessions especials, cinema català i d’autor. Entre les personalitats que hi han passat recentment hi ha des de Sergi López o Cesc Gay fins a Viggo Mortensen. El jurat n’ha valorat la seva “persistència, la perseverança i bona gestió” que l’ha portat a mantenir-se “com una de les poques sales de cinema de poble que queden a Catalunya”.
El Concurs de Curtmetratges Lo Pergi de Miravet rebrà el premi al Millor fet cineclubista. És un esdeveniment organitzat pel Cineclub Lo Pergi de Miravet, que forma part de l’Associació Cultural Lo Pergi. Es tracta d’un concurs de curtmetratges en el qual es convida a realitzar petits films dividits en diverses categories. Posteriorment, els curtmetratges es projecten a la Mostra de Curtmetratges. El jurat ha volgut destacar la iniciativa d’una entitat que “no només facilita l’accés al cinema en zones rurals com les Terres de l’Ebre”, sinó que també “fomenta la participació local a través de la creació audiovisual utilitzant el cinema com a eina de cohesió social”.
La pel·lícula ‘Sorda’, d’Eva Libertad, rebrà el guardó a la millor pel·lícula catalana de l’any. 'Sorda' és el primer llargmetratge dirigit en solitari d’Eva Libertad. Està protagonitzat per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes i explica les vicissituds d’una parella —ella sorda, ell oient— que afronta la seva vida i circumstàncies com a pares primerencs. El Premi Nunes, que atorguen els cineclubs federats per vot popular, confirma la bona recepció d’un film que ha estat premiat i elogiat per part de públic, crítica i indústria.
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