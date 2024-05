La guerra de l’streaming muta

El 3 de juliol del 2023, quelcom estrany va passar a Netflix: sortia al seu catàleg Insecure, sèrie emblemàtica dels últims anys d’HBO, i amb l’icònic logo de la cadena de culte ben a la vista. Després arribarien també Hermanos de sangre, A dos metros bajo terra o Sexe a Nova York, sèries que representen l’ADN més pur d’HBO. "Adeu a les guerres de l’streaming?", es van preguntar alguns. Potser és massa dir-ho, però en aquesta època de reordenació de la indústria, de retallada de costos i reducció de continguts, antics rivals han decidit ser pràctics i compartir material o estratègies.

"Durant anys, les companyies de televisió i les plataformes havien intentat fer-se jardins emmurallats", comenta Scott Bryan, crític de televisió que presenta el pòdcast Must watch a BBC Ràdio. "Creien que això seria sostenible a llarg termini, però al final ha quedat clar que han de treballar juntes per aconseguir que funcioni. Per això estem veient més col·laboració".

Que HBO llicenciï sèries a Netflix és significatiu, però tampoc és la primera vegada que veiem títols seus fora del seu ecosistema natural. Més rellevant sembla una altra classe d’aliança: la que veurà dos gegants de l’entreteniment, Disney i Warner Bros. Discovery, ofereix als Estats Units un paquet conjunt amb Disney+, Hulu (les dues plataformes de la Casa del ratolí) i Max, a priori amb un preu que suposaria un estalvi en les subscripcions. Així explica la decisió Alessandro Araimo, vicepresident executiu i director general de Max per a Iberia i Itàlia: "Oferir el nostre contingut conjuntament amb el d’una altra gran companyia d’entreteniment com Disney, i així donar als clients més opcions i un preu avantatjós a l’hora de consumir el nostre contingut, és un pas endavant lògic, creatiu i estratègic. Des d’un punt de vista empresarial, aquest paquet ajudarà a incrementar els subscriptors i a enfortir la retenció, que són dues prioritats per a nosaltres".

Segons l’expert en la indústria audiovisual Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter, autor de la famosa newsletter What I’m hearing i presentador del pòdcast The Town aquesta serà la primera de "moltes, moltes versions d’aquests paquets". Fa una precisió: "Jo no els definiria exactament com paquets a l’estil dels que veiem a la televisió per cable, sinó com a relacions de màrqueting. Amb els paquets de cable has d’emportar-te coses que no vols per tenir el que vols. En aquest cas, en teoria, t’emportes només coses que realment vols amb un descompte grupal".

Per la seva banda, Comcast, el conglomerat mediàtic que controla NBCUniversal, oferirà des de la setmana vinent la seva plataforma Peacock en un paquet amb Netflix (estàndard amb anuncis) i Apple TV+. Es dirà StreamSaver i costarà 15 dòlars al mes, fet que suposa un estalvi del 30% en el preu de les subscripcions, tot i que per beneficiar-te’n hauràs de tenir un contracte de televisió o internet amb Xfinity, filial de Comcast. Netflix no ha respost a les consultes sobre els seus plans en aquest sentit. Apple TV+ ha declinat fer comentaris al respecte.

Movistar ofereix Netflix, Disney+, Max i SkyShowtime

A Espanya, el més semblant a StreamSaver seria la versió més completa de Ficció Total de Movistar, que integra els catàlegs de cine i sèries de Movistar Plus+, Netflix, Disney+, Max (fins fa poc només integrada a Vodafone) i SkyShowtime (en exclusiva) i que implica lleugers estalvis en les seves diverses modalitats.

I HBO aposta pels esports en directe

En la seva promoció del rebranding d’HBO Max (ara Max a seques) Warner Bros. Discovery no ha deixat de fer referència a l’"estiu de l’esport" i és que seran unes 5.000 hores d’esdeveniments en directe les que es podran veure en els pròxims mesos en aquesta plataforma. Caldrà, això sí, contractar el complement Esports. 3.600 d’aquestes hores, les dedicades als Jocs Olímpics de París, estaran a disposició de tots els subscriptors, tinguin o no aquest servei Premium d’Eurosport.

Des de dimarts passat i fins al 9 de juny, Max ofereix als subscrits a Esports tot el Roland Garros que es pot consumir: cadascun dels 886 partits disputats en les 16 pistes del torneig de pista de terra batuda. A Espanya, l’alineació de comentaristes inclou noms importants del món del tennis com Àlex Corretja, Carla Suárez Navarro, Nicolás Almagro i Anabel Medina-Garrigues.

"En l’àmbit europeu, vam escollir esports que fossin complementaris del futbol i resultessin rellevants per al públic, com ara el ciclisme i el tennis", assenyala Alessandro Araimo sobre l’estratègia de Max en aquest camp. "D’altra banda, tenim alguna cosa com els Jocs Olímpics, que són atractius per a tota classe de públic. Si en el futur identifiquem inversions que també tinguin sentit, apostarem per aquestes, si resulten sostenibles".

Els esdeveniments esportius en directe són el nou horitzó per a l’streaming. Al febrer, Disney, Warner Bros. Discovery i Fox anunciaven la creació de Venu Sports, servei en el qual combinaran la seva oferta esportiva des de la propera tardor.

Netflix ha passat d’impulsar docusèries com "Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix" a, directament, buscar les emissions en directe. Potser no és exactament esport, però a partir del 2025 oferirà els programes de la WWE (lluita lliure professional) internacional. I el passat 15 de maig anunciava un acord de tres anys amb la NFL (la lliga professional de fúbtol americà) que inclourà l’emissió de dos partits del dia de Nadal. També és un jugador important en les negociacions sobre els futurs drets d’emissió dels partits de l’NBA.

"Una vegada i una altra s’ha demostrat que els esports són el contingut més atraient per als clients", recorda Matthew Belloni. "Segur que veurem un creixement d’usuaris a les plataformes gràcies als esports. La pregunta seria: fins a quin punt? Podria passar que el client acabés tenint tants esports en streaming que decidís cancel·lar la seva televisió per cable. Podríem assistir a la mort del paquet de cable".

Prime Video al capdavant

A prop d'assolir el sostre de subscripcions, les plataformes estan centrades ara a diversificar al màxim les fonts d’ingressos. La principal hauria de ser la publicitat, i l’audiència en temps real que deriva dels esports resultarà segurament atractiva per a anunciants. En el cas de Netflix, els números són aclaparadors: segons va anunciar el passat 15 de maig en els seus primers upfronts (o presentacions de la temporada), ja són 40 dels seus 270 milions d’usuaris els que tenen pla amb anuncis; fa un any, eren tan sols cinc.

Segons l’últim informe de GECA, empresa espanyola d’investigació audiovisual, un 30% dels usuaris nacionals de Netflix declara tenir accés al pla amb publicitat; en el cas de Disney+, aquesta quantitat és d’un 25,4%. Aquest mateix estudi assenyala Prime Video com la plataforma amb més quota de mercat (69,9% d’usuaris), seguida de prop per Netflix (64%); també es destaca el creixement del servei abans conegut com HBO Max i ara com Max (31,4%), molt afavorit per la seva integració en els plans Ficció Total de Movistar.