"Rutina de penis i vagines, oblidable monotonia", per Ferran Monegal

En la prestigiosa plataforma Max (abans HBO Max) acaben de treure un programa de cites. Són criatures que busquen l’amor, o la silvestre aventura, amb la particularitat que van despullades. Es diu Naked Attraction España i el presenta Marta Flich, que és l’única que va vestida. La mecànica és senzilla. Apareix una noia, li posen al davant sis pollastres en pilotes, i ella n’ha d’escollir un. I, després, al revés: surt un noi i escull una de les sis noies despullades. Tot i que pugui semblar el contrari, els ha sortit un treball fred. No hi ha sensualitat. Hi ha exposició mecànica. Monotonia.

Quan aixequen la cortina dels joves despullats, l’aturen primer a l’altura de la cintura. No es veuen els rostres. No hi ha cares. Només una col·lecció de penis. Sembla una sessió d’anatomia forense dedicada a fal·lus i testicles. Amb les senyores despullades passa el mateix. Detinguda la cortineta a l’altura del melic només es veu un repertori de vagines. Al final, això sí, apareix tot el personal en boles, però en una formació més pròpia d’una rutina que d’uns posats suggestius. Marta Flich intenta imprimir una mica de gràcia preguntant a la noia com li agraden els penis, si grans i imponents o més manejables i petits. I al noi li diu si li agraden els clítoris amb pírcing, o els pubis rasurats, i cosetes així. Francament, no li trobo a aquest programa ni tan sols el benefici de l’escàndol. Però ha sortit en tromba l’entitat ultracatòlica IPSE per exigir que el retirin de seguida. El consideren degenerat i pornogràfic. A mi em sembla que s’equivoquen molt. L’única crítica que se li pot fer a aquest exercici nudista és que els ha sortit ben matusser. Entenent per matusser la nul·la capacitat de generar ni un sol minut d’atracció artística.

El novembre de l’any 2004, en un programa sobre sexe que feia Lorena Berdún a TVE (Dos rombos), van convidar l’escriptora, Premi Planeta i concursant de realities Lucía Etxebarria. Li van passar diversos vídeos de pel·lícules en què els actors protagonistes surten en pilota picada. Però els van tapar el rostre i ella els havia d’identificar. No en va fallar ni un. I, mentre rebia una gran salva d’aplaudiments, Etxebarria va advertir: "Oblido les cares, però mai oblido una polla". Els penis i les vagines que ara ensenyen a Naked Attraction España passaran a l’oblit de seguida.

