Jorge Javier torna a les tardes de Telecinco un any després del final de 'Sálvame': entre Juan y Medio i 'El diario de Patricia'

Les tardes de Telecinco tornen a ser territori de Jorge Javier Vázquez. El presentador prepara el seu retorn a la franja vespertina, tot just un any després de la cancel·lació de 'Sálvame', amb un nou programa de testimonis que estarà produït per Boomerang TV i que previsiblement s'estrenarà aquest estiu, segons avancen El Plural i el compte d'Instagram "Algo Pasa", i ha verificat YOTELE.

Aquest portal ha pogut saber que, tot i que la intenció de la direcció de la cadena de posar en marxa aquest format és ferma, el contracte amb la productora encara no s'ha signat, motiu pel qual la producció de l'espai no ha començat oficialment. Fonts oficials de Mediaset consultades per YOTELE ni confirmen ni desmenteixen aquesta informació.

D'aquesta manera, si tot es desenvolupa segons el previst, el comunicador de Badalona es posarà al capdavant d'un talk show que previsiblement naixerà amb un estil molt similar a 'El diario de Patricia', que Antena 3 va estrenar amb gran èxit d'audiència l'any 2000, de la mà de la mateixa companyia audiovisual que el nou projecte de Jorge Javier Vázquez. Fonts consultades per aquest portal indiquen que no es descarta que el nou espai begui també d'altres del mateix gènere com 'La tarde, aquí y ahora', que condueix Juan y Medio, on els protagonistes són persones anònimes de la tercera edat. I fins i tot que amb el temps, i en funció dels primers resultats d'audiència, es pugui obrir a incloure un altre tipus de continguts.

Fins que no es faci oficial la posada en marxa d'aquest nou programa, no se sabrà com quedarà composta la franja de tarda de Telecinco a partir del pròxim mes de juliol. 'TardeAR' es mantindrà durant tot l'estiu i també la temporada que ve, encara que previsiblement reduirà la durada. Pel que fa a 'Así es la vida', la cadena donava per feta la seva continuïtat fins fa dues setmanes, amb un plantejament de renovació per a aquest estiu, cosa que en aquests moments queda en suspens.