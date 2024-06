3Cat amplia el catàleg de pòdcasts del SX3 amb la incoporació de sis nous títols

3Cat ha ampliat el catàleg de pòdcasts del SX3 amb la incorporació de sis nous títols. Es tracta de 'Som com som', de Marc Parrot i Eva Armisén; els contes universals en anglès de 'My first big story', de Pau Guillamet i Rebecca June; la introducció al mindfulness per a nens de '10 minuts de pati', amb Vilma Montoliu; la tercera temporada de 'Vam fer història'; la ficció juvenil 'Em dic Goa' de Míriam Tirado; i les respostes a preguntES de tota mena de '365 per què?'. Les noves produccions s'afegeixen a la plataforma, segons ha apuntat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, per "connectar cada vegada amb més públics de manera senzilla i ràpida". "L'entorn digital és canviant i demanava més oferta en llengua catalana", ha remarcat.

Durant la presentació dels nous títols aquest dimecres, Borda ha destacat que els pòdcasts representen "una oportunitat" per apropar-se al públic infantil, especialment perquè són "compatibles amb les plataformes per als cotxes". De fet, els nous programes es poden escoltar tant al SX3 i al 3Cat com també a les plataformes Spotify i Youtube.

Els nous títols s'afegeixen als pòdcasts que ja es podien escoltar fins ara a través del SX3, com les històries en anglès de 'Tell me un tale', el juvenil 'Quin guirigall' o el que dona a conèixer 'Superheroïnes de l'esport', entre d'altres.