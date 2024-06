Sor Lucía Caram i Apel·les, en la rebel·lió del convent

La rebel·lió de les monges d’un convent burgalès, de Belorado en concret, està provocant en Risto Mejide una gran excitació. Fa dies que en el seu programa Todo es mentira (Cuatro) mou el tema amb molta il·lusió. És una qüestió que a la tele dona per a moltes jornades sainetesques. Té ingredients molt descompassats i saborosos.

Unes monges s’han assilvestrat impulsades per un fals bisbe i un fals mossèn anomenat el cura coctelero. Només reconeixen com a últim papa Pius XII, o sigui, des del 1958 tots els Papes que hi ha hagut són uns heretges. I com a tema de fons –que pel que sembla és la mare dels ous–, la compravenda de dos monestirs més, el de Derio i el d’Urduña, per valor de més de quatre milions d’euros. O sigui, a Déu pregant i pelotazo pegant. Una història impagable per al circ de la tele, hi estem d’acord. Després de diversos dies delectant-se cada tarda en aquestes conventuals peripècies, Risto va muntar a la nit un programa especial d’hora i mitja. Titulars i al·locucions sorprenents procuraven enganxar l’audiència: "¡Quinze monges s’han rebel·lat contra el Vaticà! ¡Es juguen l’excomunió! ¡El tema invita a la conya, però al darrere hi ha una cosa molt seriosa!". Els protagonistes d’aquestes aventures trapelles, el bisbe fake i el seu escolà, el cura coctelero, van ser analitzats amb divertiment. I, per escalfar més l’ambient, Risto va convocar al plató sor Lucía Caram i al pare Apel·les.

Ahh! Va ser un èxit. Va aconseguir un 7,7% de quota de pantalla, més de dos punts per sobre de la mitjana de la cadena. Sor Lucía Caram, que està fent una tasca admirable d’ajuda als més necessitats, incloent-hi els seus viatges a Ucraïna per socórrer les víctimes d’aquella guerra, no sé per què es presta a aquests xous. Amb bona intenció es va oferir com a mediadora de les monges rebels.

La intervenció d’Apel·les és més comprensible. Allunyat dels platós, deu trobar a faltar el desgavell que va protagonitzar als anys 90 i fins a ben entrats els 2000, quan aconseguia pelotazos televisius molt vistosos. Apel·les va estar calmat en aquesta aparició. Va interpretar que les monges eren víctimes de la manipulació del fals bisbe i del cura coctelero. Tot sembla indicar que té raó.

Va ser una hora i mitja de programa, amb 39 minuts de publicitat en cinc talls. Risto va dir: "Continuem. Més que continuar, ¡interrompem la publicitat!". Efectivament.