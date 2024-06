Gabriela Guillén, sobre si Bertín Osborne exercirà com a pare del seu fill: "Això és el que m'ha dit"

Les disculpes de Bertín Osborne a Gabriela Guillén i el reconeixement del seu fill continua sent present entre els continguts dels principals programes de crònica social. Kike Calleja va poder parlar amb l'esteticista, revelant algunes de les seves paraules en l'últim lliurament de 'Vamos a ver': "Quan ell vulgui, aquí està el seu fill".

"Això és el que m'ha dit, però tot al seu temps, és tot molt recent i jo estic bé i tranquil·la", va assegurar al periodista Guillén, que va afegir que li "encantaria" que Bertín exerceixi com a progenitor: "Al nen no el coneix, però tinc ganes que ho faci".

A més d'assegurar que Osborne "necessita temps", Gabriela també li va revelar a Kike Calleja la decisió que havia pres després d'algunes de les informacions que s'han publicat. "Sempre em titllen de mentidera i no em pronunciaré per a defensar-me de tot", va explicar Gabriela, afegint: "No estaré desmentint cada informació sobre mi".

A part de la conversa que Kike Calleja va revelar a 'Vamos a ver', Gabriela Guillén també va pujar una publicació en les seves xarxes socials amb una contundent frase: "No és la vida la que separa a la gent, és la maldat, la hipocresia, la traïció, l'egoisme i la falta de respecte".