Senyora casada amb un ninot de drap

Produït per l’empresa Unicorn, d’Ana Rosa Quintana, torna a Tele 5 el programa La vida sin filtros presentat per Cristina Tàrrega. Es tracta de la recerca i exposició de persones d’humil extracció social, seleccionades per produir en l’audiència impacte emocional.

Durant dues hores i 48 minuts Cristina Tàrrega va anar abocant criatures al plató seguint una ruta de misèries familiars. "La Paquita ha patit a les seves carns la dita Cria corbs i et trauran els ulls", i la Paquita explicava com el seu fill i la seva nora l’han arruïnat. "Una herència sense problemes no és una herència, és un miracle", i entrava una jove, l’Ana María, dient que la seva germana ha segrestat el seu oncle per robar-li. I van ficar també per telèfon la germana i allà es va muntar un xafarranxo ple d’odi, acritud i llàgrimes. Per evitar el cansament de l’audiència davant tanta sobreexposició de llars emmetzinades van incrustar també temes més picants. Una parella que buscava relacions sexuals obertes amb altres parelles que el programa els va presentar. També una senyora, d’esquena, "Que ve a explicar-nos el seu secret!". I el seu secret era que manté sexe amb senyors casats, i que ara mateix en té quatre. "Dona la cara, dona la cara", li deia Cristina Tàrrega, mentre el grup de xafarderes allà asseguts aclamaven: "Que surti, que surti!". La senyora no es va voler mostrar i hi va haver una decepció molt gran. El tractament televisiu més cafre va ser el cas d’una noia que no sabia qui era el seu pare. El programa va llançar la seva maquinària a perforar un poble de Galícia. Una tasca de pic i pala a cel obert, en lloc de tractar el cas amb la discreció obligada. Però clar, si hi ha respecte no hi ha espectacle.

El punt jocós de la vetllada el van aconseguir amb la brasilera Meirivone. El 2023 aquesta dama va aparèixer als mitjans al casar-se amb Marcelo, un ninot de drap. Fruit d’aquesta comèdia té dos fills també de drap, Marcelina i Marcelinho. És una senyora que ha trobat el seu modus vivendi: es lloga per amenitzar festes, esdeveniments, i programes de tele, on acudeix amb tots els seus ninots ficats en un carro de supermercat. Ha sigut l’únic ingredient amb ingenuïtat i humor blanc. La resta va ser pura explotació de tragèdies familiars. Només van aconseguir un 7,2% de quota de pantalla. Hi ha esperança.