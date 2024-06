Alba Carrillo fitxa per Netflix per presentar un nou reality

Alba Carrillo està passant un bon moment. Després que TVE la contactés per fer de pastissera a 'Bake off: famosos al horno' i la seva participació com a col·laboradora cada cap de setmana a 'D corazón', entre altres projectes de la cadena pública, la model fa el salt ara com a presentadora amb un nou reality que prepara Netflix.

Segons ha revelat Algo Pasa TV i ha confirmat Yotele, Alba Carrillo es posarà al capdavant de la versió espanyola de 'Too hot to handle', un reality que s'assembla en diversos aspectes a 'La isla de las tentaciones'.