Les dades d'audiència confirmen l'èxit de 'Tor': atrapa gairebé 3 milions d’espectadors a TV3

Setmana rere setmana milers d'espectadors han seguit "Tor", la història de Carles Porta, a través de TV3 i la plataforma 3Cat, per descobrir els misteris de la muntanya de Tor i el seu veïnat. Fins a 2,93 milions de persones des de la seva estrena a través del canal públic a les que cal sumar els 3,14 milions de reproduccións més a través del servei de streaming de la Corporació, segons les dades facilitades aquest dimarts per la mateixa TV3.

La docusèrie ha estat imbatible cada prime time de dilluns fins a l'últim capítol. "Foc encès", la darrera entrega, va repassar aquest dilluns els sospitosos perquè l'espectador decidís si algun d'ells acumula prou proves com per acusar-lo d'haver matat Sansa. Ho van seguir en directe més de 642.000 espectadors d'audiència acumulada, amb una quota de pantalla del 23,1%. Va ser el programa més vist del dia a Catalunya tot liderant àmpliament la seva franja d'emissió. I, a la plataforma 3Cat, "Tor" va registrar més de 182.000 reproduccions el mateix dia.

De mitjana, 367.000 persones s'han interessat per cada una de les entregues, la qual cosa es pot traduir en un 19,2% de quota mitjana. A la plataforma 3Cat, "Tor" ha estat la millor estrena des de la seva posada en funcionament.

Segons TV3, destaca, a més, el gran fenomen fan que aplega la docusèrie al seu voltant. La quota de fidelitat estàndard d'una sèrie és del 50% i, en canvi, "Tor" ha aconseguit una fidelitat de fins al 70%. Això vol dir que 7 de cada 10 persones que veuen el primer capítol han volgut seguir veient el programa i han mirat el següent episodi.

La maqueta de "Tor" arriba a l'exposició "Connectem. 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio"

Des d'avui dimarts la maqueta de "Tor", un dels elements bàsics i que més han cridat l'atenció de la sèrie, es podrà trobar a l'exposició "Connectem. 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio" que acull el Disseny Hub Barcelona.

La història de Tor és la història de cent anys de picabaralles, contraban, buscavides, cases cremades, jueus desapareguts i assassinats. Per fer-ne la sèrie, es comptava amb molt material d'arxiu, plans atmosfèrics del poble i més de cinquanta entrevistes.

Hi havia molts elements visuals que servien per explicar part del relat, però no tot. Hi havia moments de la història que s'havia de recrear. Per això va sorgir la idea de construir una maqueta del poble de Tor, amb les seves cases, camins, cotxes i amb figures dels personatges protagonistes de la història en les diferents èpoques del relat. Per fer-la, Eduard Grau, el maquetista, va haver de documentar-se. Ell no havia estat mai a Tor i va fer una mena d'investigació forense per poder construir el poble a escala real amb tots els detalls.

El realisme de la maqueta no només es basa en reproduir les mides exactes de cada construcció, si no que també hi té un paper molt important la il·luminació. Una finestra il·luminada, un fanal, els fars d'un cotxe que passa li donen realisme, profunditat i generen una atmosfera, un to, que ajuda a transportar l'espectador a diferents èpoques passades i a connectar amb les emocions.