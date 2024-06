L'AMI defensa "sense ambages el dret a la llibertat d'informació" davant el pla de Sánchez contra alguns 'pseudomitjans'

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha defensat "sense ambages el dret a la llibertat d'informació, com a dret fonamental" reconegut per la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides i per la Constitució.

Precisament, diumenge passat, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar en una entrevista que presentaria aquest mes de juliol un pla d'acció democràtica per "acabar amb la impunitat d'alguns 'pseudomitjans' finançats en bona part per governs de coalició d'ultradreta entre el PP i Vox", a banda de modificar la llei orgànica sobre el dret a l'honor i a la rectificació.

"El dret a la informació és el dret essencial sobre el qual es construeixen tots els altres drets i llibertats ciutadans", ha manifestat l'AMI en resposta a Europa Press, al mateix temps que ha afegit que "el beneficiari últim del dret a la informació no són els propis mitjans d'informació, sinó els ciutadans individuals que d'aquesta manera veuen garantit el seu dret al coneixement a través del dret a la informació" i que "només existeix la llibertat ciutadana des del coneixement informat".

"Els mitjans d'informació agrupats a l'AMI exercim la nostra tasca des de la responsabilitat, professionalitat i transparència, sempre responent dels nostres possibles errors amb el nostre patrimoni davant els tribunals i amb la nostra credibilitat enfront l'opinió pública", ha subratllat.

Així mateix, l'AMI ha apuntat que el sistema jurídic espanyol "reconeix a més a qualsevol persona afectada pels fets que l'afectin divulgats per un mitjà d'informació el dret de rectificació, estant obligat el mitjà a publicar aquesta informació en el termini de tan sols tres dies des de la seva sol·licitud".

"Aquests drets en canvi no estan garantits enfront de les xarxes socials, quan són precisament les xarxes els llocs des dels quals es difon la desinformació protegida per l'anonimat, sense responsabilitat cap de la plataforma que monetitza salvatgement les seves audiències a través de la captació massiva de les nostres dades personals, afavorint també els discursos més extrems i la polarització", ha remarcat.

Per a l'AMI, la missió dels poders públics ha de ser la d'assegurar que els mitjans d'informació puguin dur a terme la seva tasca informativa "amb llibertat, en benefici d'una societat oberta, on es reconegui a les persones la maduresa necessària per prendre les seves decisions sense restriccions de cap mena, encara que això signifiqui que els governants hagin de llegir o escoltar notícies que resultin incòmodes". "Aquesta és la grandesa de la llibertat d'informació i expressió, permetre l'expressió d'aquell que resulta incòmode o que no pensa igual que el governant", ha postil·lat.

"L'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1948 estableix: 'Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió'", ha ressaltat.

Finalment, l'AMI ha afirmat: "Recordant al gran pensador de la Llibertat, el filòsof John Stuart Mill, si silenciem una opinió, podem silenciar la veritat. La llibertat d'expressió individual és, per tant, essencial per al benestar de la societat".