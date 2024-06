A Felip VI li han fet un vestit

Celebració televisiva de 10 anys de regnat de Felip VI. Repertori d’elogis i lloances. TVE es va distingir muntant una marquesina, un templet, un baldaquí elevat, davant el Palau Reial, i una selecció d’opinants victorejaven el regi aniversari. El to era vibrant. Altament emocional.

En general, totes les cadenes de cobertura estatal van dedicar al Monarca una exaltació entusiàstica. La base argumental de la lloança és coneguda. És un relat construït utilitzant la tècnica del contrast: els nous monarques han salvat la monarquia que el rei anterior havia desprestigiat. O sigui, al·leluia i som-hi. La règia institució està ben apuntalada. Home, ben mirat, aquest fervor televisiu és comprensible: en aquesta ocasió es tractava d’homenatjar el nou rei pels seus 10 anys de regnat, no de baldar-lo a cops. No obstant, sempre és convenient fer un cop d’ull als clàssics. Diu Sèneca en els seus escrits sobre La brevetat de la vida i La serenitat de l’ànima: "Prefereixo molestar amb la veritat que complaure adulant". També hi ha hagut humor en aquest aniversari. A El intermedio (La Sexta) ha aparegut l’excel·lent còmic Raúl Pérez clonant el Monarca. Deia aquest rei amb rostre afligit: "No ha sigut fàcil netejar la imatge de la Casa Reial. M’ha costat tant netejar el tron que m’hauríeu d’anomenar Felip WC". ¡Ah! Sembla un tremend cop de sarcasme. En realitat reafirma i impulsa la construcció del relat: el rei actual ha netejat el que l’anterior ha tacat.

M’ha semblat molt enginyosa una breu paràbola que han escenificat a Informe semanal (TVE). Sota el títol Las medidas de Felipe VI han recreat el taller d’un sastre. Li feia al Monarca un vestit per al seu regnat. S’aplicava dibuixant amb la saboneta les línies mestres sobre el drap. Amb les tisores tallava la tela sobrant. Amb l’agulla, el fil i el didal, cosia les costures perquè el Rei quedés ben encaixat. I sobretot va anar molt amb compte a evitar qualsevol ombra del rei anterior, i que pogués criticar el vestit. ¡Ah! En tota monarquia l’elogi i la bona sastreria sembla que són fonamentals.

En certa ocasió Francisco de Quevedo, veient uns cortesans pul·lulant enganxifosos al voltant de Felip IV, va exclamar: "Aquestes llagoteries d’avui, demà seran punyalades".