Carmen Borrego torna a trencar-se en parlar del seu distanciament amb el seu fill: "L'esperança no l'he perdut"

L'embaràs d'Alejandra Rubio no és l'únic assumpte perquè el clan de les Campos continuï estant d'actualitat. El distanciament entre Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, també continua sent present en alguns programes com 'Vamos a ver', que va presenciar la reacció de la seva col·laboradora davant les paraules de Gustavo Guillermo, l'excxòfer de María Teresa Campos, qui la va convidar a reflexionar "per què hi ha persones que marxen del seu costat".

"Algú que és capaç d'anar contra una mare en el moment més complicat d'una mare, no es mereix la meva estima", va dir. A més d'aquestes paraules, Carmen també es va emocionar en contestar si el bebè que Alejandra Rubio espera podria suposar la reconciliació entre ella i el seu fill: "Tant de bo, penso que quan un fill té problemes amb una mare, l'ha de tenir amb una mare i no amb tota la família", va contestar, revelant que el seu fill va felicitar la seva cosina i mantenint aquesta porta oberta a la reconciliació va afegir: "L'esperança no l'he perdut ni la perdré mai, perquè si la perdo...".

"Em fa mal i em farà mal fins el dia que em mori perquè és el meu fill. Continuaré exercint de mare perquè no he fet res, ell sap que em tindrà sí o sí", va comentar, sent sincera amb el que sent.