Jair Domínguez carrega contra el canvi d'hora d'«El búnquer»

El copresentador del programa 'El búnquer' Jair Domínguez ha criticat a través de les xarxes socials la decisió de Catalunya Ràdio de traspassar el programa de la franja nocturna actual a la de la una del migdia la pròxima temporada. Domínguez ha lamentat que es va assabentar de la decisió el dia abans i s'hi ha mostrat completament disconforme, alhora que ha alertat que ell no ha signat res. Al seu parer la una del migdia és horari "protegit". Segons fonts consultades per l’ACN, el contracte pel programa ‘El búnquer’ i la seva renovació ja va ser signat per 3Cat i la productora d’El Corral de l'Humor, del Peyu, que, afegeixen, ja era coneixedora del canvi d’horari.

Domínguez admet que atès que el programa també s'ofereix com a pòdcast el públic l'escolta quan vol, però es declara un "boomer" que encara creu en "l'oient de ràdio". I a aquest oient, a la 1 del migdia no se li pot oferir el mateix que a la nit, al seu parer, tant perquè a aquella hora "vols teca, informació, safareig, actualitat" i l'equip d''El búnquer' no és "res d'això", com pel fet que és una franja en què hi pot haver "mainada escoltant" i no es pot dir qualsevol cosa. "I no vull deixar de dir-les".

Al seu parer la una del migdia és horari "protegit" i aquest fet va "en contra d'un dels pilars del programa", que és "parlar sense embuts". Admet que això els ha costat "querelles i demandes" però defensa aquesta manera de fer les coses. "I jo vull seguir fent-les". També opina que el to que s'aconsegueix en un programa nocturn no es pot "assolir" al migdia.

Per tot plegat, l'humorista afirma que lluitarà perquè el programa "conservi la seva essència intacta, que és el que l'oient ha deixat clar que vol". Alhora afirma que l'equip del programa es deu a una audiència que ha convertit "aquesta idea boja en un programa que ha sigut líder i ha guanyat premis".

I rebla: "Si el programa ha de ser una altra cosa, si se'ns ha de censurar o si se l'ha col·locat en aquesta franja per deixar-lo morir, jo no hi participaré".

Contracte signat amb la productora

Fonts consultades han explicat que el contracte per renovar el programa ja va ser signat entre la CCMA i la productora del Peyu, que era conscient d’aquest canvi d’horari al migdia.