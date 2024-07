Xavier Grasset assumeix les tardes de TV3

Xavier Grasset liderarà la nova aposta de les tardes de TV3 per a la propera temporada. Un magazín d’una hora (de 17.45 a 19.15) que s’inspira en els espais de trobada entre companys i amics, allò de quedar per fer un cafè o “afterwork”.

El programa, explica la cadena en un comunicat, "tractarà, d’una manera distesa, temes d’interès que van des d’aquells més vinculats a l’actualitat fins a diverses seccions d’entreteniment, tendències, de cultura o estil de vida pròpies dels gèneres televisius, sempre des d’una mirada molt desenfada".

Per recrear encara més aquest nou format de tarda, el disseny del plató del nou programa de TV3 "s’inspirarà en la imatge d’un bar o cafeteria molt particular. Un espai popular, càlid, distès i de conversa desenfadada", explica la nota.

Actualitat, entreteniment i cultura equilibrats per l’experiència de Xavier Grasset, amb una llarga i consolidada trajectòria a 3Cat, on dirigeix i produeix des de fa més de 35 anys programes a Catràdio i on actualment presentava el “Més 3/24”. Aquest espai passarà a ser conduït per la periodista Marina Romero.

Grasset ha combinat al llarg de la seva trajectòria l'entreteniment, l'anàlisi política, la informació i l'humor. Des de la temporada 2015-2016 presenta el programa “Més 3/24”, un espai que ha esdevingut referent tant pels convidats i tertulians amb què compta, com per la mirada d’autor que Grasset hi posa en el tractament dels temes. Anteriorment, havia dirigit i presentat un dels programes radiofònics més originals dels últims temps, “El món s'acaba”, que va estar a l’antena de Catalunya Ràdio durant set temporades. També ha estat delegat de l’emissora a Madrid i sotsdirector d'“El matí de Catalunya Ràdio”. A la ràdio pública també ha dirigit i presentat la tertúlia diària d'actualitat “L'oracle” durant 9 temporades, a més d’altres programes com “Tot Gira” i “De quatre a set, Grasset”.

La nova proposta de les tardes de TV3 estarà produïda per la productora Atomic Beat que ha participat de diversos projectes de 3Cat tant a la televisió com a la ràdio.

Marina Romero agafa el relleu de Grasset al 3/24

La periodista Marina Romero assumirà a partir de la temporada que ve l’espai diari del “Més 3/24”, de dilluns a divendres. Un repàs a l’actualitat que mantindrà l’anàlisi, la reflexió i una entrevista en profunditat per acostar als espectadors les claus informatives del dia.

Marina Romero fa, d’aquesta manera, el salt a la televisió després de la seva trajectòria a la ràdio pública en què ha assumit entre d’altres responsabilitats “El Matí de Catalunya Ràdio” durant la baixa de paternitat de Ricard Ustrell. Anteriorment també havia dirigit i presentat el programa matinal de l’emissora durant la temporada d’estiu. Romero s’ha format professionalment a la ràdio local de Sant Cugat.