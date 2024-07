Ellen Degeneres anuncia la seva retirada després del seu últim projecte a Netflix: "És la darrera vegada que em veuran"

Elle DeGeneres ha pres una decisió important a la seva carrera professional. Gairebé dos anys després de la polèmica desaparició del seu programa diari de la cadena NBC, la còmica ha anunciat que es retirarà un cop acabi la seva gira del monòleg 'Ellen's Last Stand…Up', que també s'emetrà a Netflix, segons informa Variety.

"Aquesta és l'última vegada que em veuràs. Després del meu especial de Netflix, ja no en vull més", va assegurar recentment DeGeneres durant una funció del seu monòleg en ser preguntada per un seguidor. I no va ser l'única vegada que se la va interpel·lar sobre el tema. Un altre fan va insistir per preguntar si tornarà a posar veu al personatge de Dory igual que va fer a 'Buscando a Nemo' i 'Buscando a Dory': "No, me'n vaig, adeu, recordes?", li va etzibat l'artista.

'The Ellen DeGeneres show', el darrer gran projecte de DeGeneres a l'NBC, va acabar enmig d'una sèrie d'informes que detallaven acusacions de racisme, de mala conducta sexual i d'intimidació entre bastidors. DeGeneres es va disculpar en antena i tres productors van ser acomiadats després d'una investigació interna duta a terme per WarnerMedia.