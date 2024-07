L’AMIC reuneix aquest divendres a Sant Fruitós mitjans de comunicació d'arreu dels territoris de parla catalana

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest divendres la 27a Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) en una trobada que reunirà representants d'empreses periodístiques de tots els Països Catalans a Món Sant Benet. La cita d’enguany, que per primer cop se celebra a la Catalunya central, tindrà d'amfitriona la revista fruitosenca Montpeità, en el seu 35è aniversari, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós i de la resta de mitjans associats del Bages, entre els quals, Regió7.

Amb gairebé 600 capçaleres associades entre mitjans digitals, audiovisuals i en paper, i a prop d'arribar a les tres dècades de vida, l'AMIC és actualment l’entitat més representativa de la premsa de proximitat als territoris de parla catalana.

La seva assemblea anual és la data on es troben bona part dels associats i comparteixen inquietuds i propostes per tal de generar vincles i crear una visió conjunta de cara el futur de la manera que més s’adeqüi a les necessitats del sector. També és el moment d'exposar la memòria d’activitats, els serveis que ofereix i els resultats de l’any 2023. Així com el nombre total d’associats que ha arribat als 587 - 216 mitjans en paper, 356 mitjans digitals i 15 mitjans audiovisuals-, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb l’afegit que, del total de mitjans de l’AMIC, 309 estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l’estat espanyol, segons l'entitat.

Després de l’Assemblea se celebrarà un dinar, que comptarà amb la presència de Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages; Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya; Eva Pomares, directora general de Difusió de la Generalitat de Catalunya; i Jordi del Rio, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, entre altres institucions, autoritats i professionals del món de la comunicació.