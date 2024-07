Leticia Dolera comença el rodatge de la sèrie ‘Pubertat’ en diverses localitzacions catalanes

Leticia Dolera ha començat el rodatge de ‘Pubertat’, una sèrie de sis capítols que reflexiona sobre si un nen de 13 anys pot ser un agressor sexual i, si ho és, de qui seria la responsabilitat: o bé del nen, de la família o de la societat. 'Pubertat' estarà ambientada a l’estiu i en el context cultural de la tradició castellera. El nou treball de Dolera és un drama familiar que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació. La sèrie Max Original filmada en català, es rodarà en diverses localitzacions catalanes durant 13 setmanes i s’estrenarà el 2025 a Max i a 3Cat.

L’harmonia d’una comunitat es veu truncada per una denúncia d’agressió sexuals en xarxes socials que apunta a tres adolescents com a culpables. Els adults, a càrrec dels senyalats com agressors i víctimes, hauran de lidiar amb la tensió de la situació enfrontar-se a la seva pròpia relació amb la sexualitat

“A la pubertat, la sexualitat i els canvis en el nostre cos ens travessen i ens fan vulnerables. En un context social on per un costat es ‘pornifica’ i es cosifica tot i per altre el sexe i la intimitat segueix sent un tabú; com s’aproximen els adolescents a una cosa tan íntima i radical com és la sexualitat? Com ho fem nosaltres, els adults? Estem preparats per acompanyar-los?”, es pregunta Dolera, qui ha assegurat que per això ha escrit ‘Pubertat’, per compartir aquestes inquietuds.

Castells

En aquest context, ha apuntat per narrar la història ha escollit “la força visual i metafòrica de la tradició castellera”. Dolera ha assenyalat que ‘Pubertat’ parla de “llegat entre generacions, entre pares i mares i els seus fills i filles, tant a nivell cultural com emocional o psicològic, també de com la tradició i el progrés conviuen avui amb certa tensió”. Ha reflexionat que l’esforç en equip i allò simbòlic i catàrquic d’un castell li van atraure per a la història. Considera que una colla castellera és com “una petita societat, a nivell humà i polític, és un mirall on mirar-nos”.

Dolera ha creat una sèrie de sis episodis que dirigirà i interpretarà ella mateixa i ha comptat amb Almudena Monzú com a co-guionista de tres dels sis capítols de la sèrie. En el tram final del procés hi han col·laborat Manuel Burque i David Gallart.

La sèrie Max Original ‘Pubertat’ és una producció de Distinto Films, Corte i Confección de Películas, Uri Films i 3Cat en coproducció amb l’empresa belga AT-Productions. Té el suport de l’ICEC, el programa Europa Creativa MEDIA i Eurimages. Està produïda per Miriam Porté i Oriol Maymó.