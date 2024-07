Pedro Piqueras només sap nedar d’esquena, per Ferran Monegal

En el programa Ilustres ignorantes (M+) han convidat Pedro Piqueras. Ara que està jubilat li han demanat que expliqui quina és la seva relació amb l’aigua, ja sigui a la piscina o al mar, i quin tipus de natació sol practicar. Hi estem d’acord, és un tema per a l’estiu.

Va explicar Piqueras que ell només sap nedar d’esquena. Deia: "El problema de nedar d’esquena, al mar, és que no saps mai cap a on et dirigeixes. No tens referències. Pots acabar arribant a Mallorca, però sense saber que vas a Mallorca". I a la pregunta ¿com hauria de ser la teva piscina ideal? va respondre: "Amb aigua". Tot això, llegit així, pot semblar una mica com si fos una bajanada, però quan el que ha sigut durant 16 anys presentador de l’informatiu estrella de Tele 5, i durant sis anys seguits (2013-2019) líder absolut d’audiències, quan una criatura d’aquesta potència mediàtica ens diu que només sap nedar d’esquena, que al mar es desorienta i que quan arriba a una piscina el primer que fa és mirar si hi ha aigua, no són uns comentaris gratuïts. Ens està volent dir alguna cosa. En l’època més terrible dels Informativos Tele 5, quan Paolo Vasile els tenia subsumits perquè només li importava el Sálvame Tomate, i enviava Raquel Mosquera a donar pas a Piqueras aconseguint estampes delirants –i d’allò únicament han passat dos anys–, aquells temps, els deia, van haver de ser durs per a Piqueras. Com llançar-se a una piscina sense aigua. O a posar-se a nedar d’esquena, al mar, i acabar ben desorientat. Aquesta sessió d’Ilustres ignorantes va servir també per acomiadar temporada, la 17a. Va anunciar Javier Coronas que n’hi haurà una 18a. Ho celebro. Aquest programa és l’únic que aguanta, amb una excel·lent salut, des que Movistar Plus+ va començar a apostar per formats humorístics i sarcàstics. Gairebé tots els ha anat tancant. Aquí el mèrit és d’aquesta columna vertebral, Coronas, Colubi i Cansado, que de vegades semblen extravagants, però si hi penses una mica, trobes sentit a les seves ironies sobre la marxa. Pepe Colubi és el de mordacitat més descarnada. La seva incorrecció és tan incòmoda com admirable.

Recordo quan van arribar la vuitena temporada. Movistar Plus+ els va posar una zebra a mida natural a l’escenari, com a símbol permanent del programa. Colubi la va mirar amb intensitat, i va exclamar: "És la nostra Whitney Houston: negra amb ratlles blanques". Llarga vida a aquests incorrectes ignorants il·lustrats.

