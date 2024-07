Acaba el rodatge de la sèrie 'El mal invisible', amb David Verdaguer i Ángela Cervantes

Ha acabat el rodatge de la sèrie 'El mal invisible', una coproducció de The Mediapro Studio i 3Cat anunciada inicialment com 'El mal' i que protagonitzen els actors David Verdaguer i Ángela Cervantes. Es tracta d'un thriller de vuit episodis ambientats a la Barcelona del confinament arran de la pandèmia de la covid-19 que narra la investigació per trobar un assassí en sèrie de persones sense sostre.

La sèrie, creada per Lluís Arcarazo i dirigida per Marta Pahissa, es basa en una història real. El rodatge s'ha fet en diferents localitzacions de la capital catalana. L'elenc inclou Àlex Brendemühl, Melina Matthews, Roger Guitart i Victòria Kantch.