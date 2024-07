Sense el flotador de l’Eurocopa, TVE s’enfonsa amb els Iglesias

Se li ha acabat a Televisió Espanyola (TVE) ventar les seves audiències amb l’Eurocopa. Acabat el refresc de la competició futbolística, tornen a la realitat més tremenda: tornen a suar copiosament.

Aquest programet de reformes matusseres (Los Iglesias, her-manos a la obra), que han comprat tan alegrement a 244.664 euros per capítol –i multipliquin-ho per vuit, perquè vuit són les entregues contractades– ha arribat en la seva segona emissió a un 6,8% de quota de pantalla. Si el criteri –o més ben dit, la falta de criteri– de l’actual TVE és dedicar-se a finançar Chábeli i Julio Iglesias Jr. –i a Lazos de sangre a glorificar les peripècies matrimonials i extramatrimonials de la nietísima de Franco–, si aquest és el camí a seguir, els proposo que en lloc dels Iglesias li arreglin la casa a Omar Montes, procedeixin a fer-li una bona decoració d’interiors a Mario Vargas Llosa. El programa serà igual de vergonyós però si participa també en aquest esdeveniment decoratiu la mare dels ger-mans, la senyora Isabel Preysler, potser almenys aconseguiran un repunt d’audiència.

Regeneració inconcreta

Hi ha un consens general: en tots els informatius de les cadenes he vist que assenyalen que la proposta de Pedro Sánchez sobre la regeneració contra el fang ha sigut totalment inconcreta. A mi em sembla un alleujament, francament. Substituir el Codi Penal, i el Civil, per una llista negra, seria una cosa tremenda. Deia la vicepresidenta Yolanda Díaz dimarts, en una al·locució difosa a totes les cadenes: "S’ha acabat el finançament públic per a pseudoperiodistes". I hi va afegir: "La llei impedirà que els que practicant el pseudoperiodisme vulnerin els codis deontològics de la professió periodística". Assosseguem-nos. Després de la intervenció del president d’ahir al Congrés sembla que no s’ha trobat encara aquesta excelsa persona, o conjunt de criatures selectes, que decideixin què és el pseudoperiodisme, i què és el periodisme del bo.

Deia Vicente Vallés, en l’informatiu de més audiència de la nit de tot el telehipòdrom (A-3 TV): "Es proposa eliminar alguns delictes d’injúries, però alhora es podrien anunciar mesures per frenar (i condemnar) els que publiquen informacions sobre el president i la seva família". ¡Ah! Vallés finalment ha descobert l’art de la paradoxa.