El nou 'Sálvame' renova per TEN TV i ja té data de retorn després de vacances

'Ni que fuéramos shhh' té la continuïtat assegurada al Canal Quickie i a TEN TV. El programa hereu de Sálvame i presentat per María Patiño se n'anirà de vacances el proper dimecres 24 de juliol, però tornarà al canal de la TDT després que hagi renovat per una segona temporada, segons ha revelat El País.

Després d'unes quantes setmanes de pausa per les vacances d'estiu, l'espai produït per Fabricantes Studio tornarà, en principi, el proper 2 de setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada televisiva.

"Per sort, al setembre tornarem en circumstàncies una mica millors i, si aconseguim l'autofinançament, canviarà completament l'horitzó del programa. No es convertirà en una superproducció, però hem entès que el pressupost no és el més important a l'hora d'explicar històries que enganxin”, assegura Óscar Cornejo, creador del programa, en declaracions a El País.

L'aventura de 'Ni que fuéramos shhh' va començar el 15 de maig passat a YouTube i Twitch, arribant a la televisió convencional el 3 de juny a través de l'emissió de TEN TV i, també, en dues cadenes locals de Cantàbria i Canàries.

Amb el format que rescata l'essència de 'Sálvame', TEN TV va tornar a apostar per la televisió diària en directe després de diversos intents als inicis de la TDT. El març del 2017, per exemple, la cadena va llançar '#TENdencia', programa diari presentat per Vicky Martín Berrocal. L'espai va tenir molt poc recorregut, ja que només va durar dos mesos en antena. També ha provat sort entre els eurofans, amb la cobertura digital d'Eurovisió i amb algunes preseleccions dels països participants del festival. A més d'intentar aconseguir els drets del Melodifestivalen suec, una de les preseleccions eurovisives amb més importància dins l'esfera del festival, des del 2022 passat, la cadena ha emès diverses edicions de l''UMK' de Finlàndia, l''Eesti Laul' d'Estònia i l'Eurosong de Bèlgica.