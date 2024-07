L'error d'un comentarista de TVE en confondre Leonor i Sofía en els Jocs Olímpics

La princesa Leonor i la infanta Sofía continuen donant suport als esportistes espanyols a París. Dissabte passat van acudir al primer partit de Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, mentre que el diumenge han aprofitat per a presenciar altres esports en els quals Espanya té una important representació en l'esdeveniment esportiu més gran del món.

En aquest sentit, Leonor i Sofía van estar en les graderies del partit d'hoquei herba femení que va disputar Espanya contra Anglaterra. Com no podia ser d'una altra manera, les germanes van ser captades per les càmeres en més d'una ocasió. Una d'elles va generar polèmica després del comentari que va fer Amat Casteller, un de les comentaristes presents en la trobada

"Aquí està el president de la Federació, Santi Deó, en primer terme. I darrere estan les jugadores descartades per a avui", va dir sobre les filles del rei Felip i la reina Letizia. Ràpidament, Cristina Guinea, exjugadora d'hoquei i companya de cabina durant la retransmissió, va corregir el garrafal error del periodista: "No, no, són les... les... princeses...", va assegurar, sense poder contenir el riure.